Мальчика из Бельц, которого ударило током, выписали из больницы.

В настоящее время здоровью 7-летнего мальчика ничего не угрожает, он был выписан из больницы.

«Мальчик был выписан 12 июля и сейчас находится дома», — сообщила пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич, передает moldova1.md

Напомним, что трагедия произошла 9 июля во дворе частного дома в Бельцах. По данным полиции, 7-летний мальчик и его 11-летняя сестра получили удар током из-за неисправного удлинителя. По словам очевидцев, первым к удлинителю прикоснулся мальчик, а его сестра попыталась спасти брата. В результате инцидента 11-летняя девочка погибла на месте, а ее брата в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители призывают родителей и опекунов постоянно следить за детьми, не разрешать им пользоваться электроприборами без присмотра взрослых, а также своевременно заменять поврежденное или неисправное электрооборудование.