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moldova1.md logomoldova1
20 Июля 2026, 14:17
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Мальчика из Бельц, которого ударило током, выписали из больницы

В настоящее время здоровью 7-летнего мальчика ничего не угрожает, он был выписан из больницы.

Мальчика из Бельц, которого ударило током, выписали из больницы.
Мальчика из Бельц, которого ударило током, выписали из больницы.

«Мальчик был выписан 12 июля и сейчас находится дома», — сообщила пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич, передает moldova1.md

Напомним, что трагедия произошла 9 июля во дворе частного дома в Бельцах. По данным полиции, 7-летний мальчик и его 11-летняя сестра получили удар током из-за неисправного удлинителя. По словам очевидцев, первым к удлинителю прикоснулся мальчик, а его сестра попыталась спасти брата. В результате инцидента 11-летняя девочка погибла на месте, а ее брата в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Правоохранители призывают родителей и опекунов постоянно следить за детьми, не разрешать им пользоваться электроприборами без присмотра взрослых, а также своевременно заменять поврежденное или неисправное электрооборудование.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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