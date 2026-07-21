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realitatea.md logorealitatea
21 Июля 2026, 22:48
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В Молдове разыскивают пропавшего без вести ребенка

Пропал мальчик по имени Дариус Горничой. Его семья просит граждан о помощи в его поиске.

В Молдове разыскивают пропавшего без вести ребенка.
В Молдове разыскивают пропавшего без вести ребенка.

По информации, распространяемой близкими, мальчика последний раз видели в районе детских площадок в секторе Дэнуцень муниципия Унгены. Граждан, обладающих информацией о том, где может находиться ребёнок, просят связаться с семьёй по номеру телефона 068 297 462, пишет realitatea.md

Граждан призывают быть внимательными и сообщать любую информацию, которая может способствовать поискам Дариуса.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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