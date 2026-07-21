21 Июля 2026, 22:48
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В Молдове разыскивают пропавшего без вести ребенка
Пропал мальчик по имени Дариус Горничой. Его семья просит граждан о помощи в его поиске.
По информации, распространяемой близкими, мальчика последний раз видели в районе детских площадок в секторе Дэнуцень муниципия Унгены. Граждан, обладающих информацией о том, где может находиться ребёнок, просят связаться с семьёй по номеру телефона 068 297 462, пишет realitatea.md
Граждан призывают быть внимательными и сообщать любую информацию, которая может способствовать поискам Дариуса.