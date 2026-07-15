Мошенники за сутки выманили у жителей Молдовы свыше миллиона леев.

Полиция вновь предупреждает граждан о подозрительных телефонных звонках и визитах, цель которых — обманом завладеть деньгами или персональными данными.

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако еще о трех преступлениях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас.

Общий ущерб по этим случаям превышает 1 миллион леев.

Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 89 попыток мошенничества.

Анализ расследуемых случаев показывает, что злоумышленники действуют по хорошо организованной схеме, основанной на психологических манипуляциях и использовании имен государственных и финансовых учреждений.

В двух случаях мошенники представлялись сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального банка Молдовы. Они убеждали потерпевших, что те якобы причастны к незаконной деятельности или что их средства необходимо «защитить». Под этим предлогом жертвы передавали крупные суммы наличными.

В другом случае злоумышленники выдавали себя за сотрудников компании Orange и убедили потерпевшего передать через курьера 360 тысяч леев. Часть этой суммы была получена в виде банковских кредитов.

Во всех случаях деньги передавались наличными — либо непосредственно мошенникам, либо через посредников-курьеров. Такой способ преступники используют, чтобы затруднить отслеживание движения средств.

Мошенники продолжают убеждать своих жертв использовать не только личные сбережения, но и оформлять банковские кредиты для передачи требуемых сумм.

Отдельный случай произошел в Кагуле. Мужчина пришел домой к потерпевшей, представился сотрудником СИБ и ложно заявил, что она якобы причастна к финансированию терроризма. Воспользовавшись паникой женщины, он убедил ее передать ему 16 тысяч долларов и 14 тысяч леев.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность. Несколько минут, потраченных на проверку информации, могут помочь сохранить сбережения и избежать мошенничества.