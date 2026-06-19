Гаврилицэ о налоге на свадебные подарки: Ни одна обычная семья не пострадает.

Простые граждане не пострадают от намерения государства облагать налогом денежные подарки на свадьбах и крестинах, заверил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

«Цель — не затронуть обычных людей. Уверяю, что будут внесены корректировки, и ни одна обычная семья, у которой будет свадьба или крестины, не пострадает. Нам пришлось внести поправки, потому что сейчас закон требует, чтобы налог платил даритель — а это, на мой взгляд, ненормально. Проблема в том, что люди в декларациях иногда указывают доходы в 50 или 200 тысяч евро — деньги, которые просто берутся из ниоткуда», — заявил Гаврилицэ в программе на Jurnal TV

Министр уточнил, что речь идёт в том числе о декларациях, подаваемых чиновниками в Национальный орган по неподкупности.

Он также подчеркнул, что в ходе публичных консультаций по Налоговой политике на 2027 год будут определены «разумные лимиты» для денежных подарков на семейных торжествах.

«Мы ждём мнения граждан о том, какую сумму для свадьбы или другого события можно считать нормальной. Будут изменения, будут установлены лимиты. Посмотрим, какие пределы окажутся разумными», — добавил Гаврилицэ.

Напомним, проект налоговой и таможенной политики на следующий год предусматривает, что получатели денег на свадьбах, крестинах и других мероприятиях будут обязаны декларировать их и платить налог. Исключение составят только суммы, полученные от родителей, детей или супруга/супруги.