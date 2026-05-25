Гаврилицэ: Полное закрытие программы «Первый дом» маловероятно.

Соответствующее заявление министр сделал в эфире телепередачи на канале Cinema 1. Гаврилицэ пояснил, что в настоящее время программа продолжает действовать в части предоставления государственных гарантий. Параллельно группа экспертов анализирует, какой должна быть обновлённая версия программы, пишет tvrmoldova.md

«Сейчас у нас работает команда экспертов, которая анализирует оптимальные варианты. Специалисты определяют, какой должна быть программа в будущем, чтобы она действительно помогала молодым семьям, не приводила к нецелевому расходованию бюджетных средств и не создавала дополнительных рисков. Когда анализ будет завершён и мы получим возможные варианты, мы обсудим их с коллегами в правительстве и примем решение о дальнейших действиях. Я полагаю, что в течение следующего месяца у нас уже будет готово заключение, и тогда мы проинформируем общественность», — заявил Андриан Гаврилицэ.

Министр финансов подчеркнул, что полное закрытие программы «Первый дом» маловероятно. Наиболее реалистичным вариантом, по его словам, остаётся продолжение программы, но уже в скорректированной и более сбалансированной форме.

«Я убеждён, что государство должно делать всё возможное, чтобы молодые семьи могли приобрести собственное жильё», — отметил чиновник.

Помимо этого, власти анализируют меры, направленные на стимулирование жилищного строительства и увеличение предложения на рынке недвижимости. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост цен на квартиры, который может возникнуть из-за высокого спроса, создаваемого подобными государственными программами.

По словам министра финансов, новая версия программы «Первый дом» будет более целенаправленной. Это позволит поддерживать молодые семьи, но при этом не создавать дисбаланса на рынке недвижимости.

Напомним, программа «Первый дом» осталась без средств, прием заявок прекращен. Министр финансов Андриан Гаврилицэ ранее открыто признал, что не может гарантировать ее продолжение в нынешнем виде.