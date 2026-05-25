Министр финансов сравнил Молдову с Эфиопией: "У нас не так уж и плохо".

В эфире телеканала Cinema 1 министр рассказал, что этот опыт пребывания за границей полностью изменил его взгляд на жизнь, пишет bani.md

«Только когда я провёл три месяца в Эфиопии несколько лет назад, я осознал, как хорошо дома. И насколько мы, по сути, близки к цивилизованному миру, к очень хорошему качеству жизни — по сравнению с тем, что всё ещё существует в других частях мира. У нас такое было двадцать с лишним лет назад», — заявил Андриан Гаврилицэ.

Министр отметил, что молдаванам следует смотреть на происходящее в «глобальном контексте», даже несмотря на наличие бедности и экономических проблем в стране.

«Не будем забывать, что всегда есть люди, которым живётся ещё хуже, чем нам», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что гражданам стоит думать не о том, «как нам жаловаться», а о том, «как сделать так, чтобы завтрашний день стал лучше».

Говоря об отношениях Республики Молдова с Международным валютным фондом и о новом соглашении с ним, министр финансов заявил, что страна больше не относится к категории государств, зависимых от финансирования этой организации.

«Мы больше не в лиге стран, которые зависят от такого финансирования», — сказал Гаврилицэ, пояснив, что теперь Молдова имеет доступ к финансированию, предназначенному для инвестиций и реформ.

В то же время статистические данные свидетельствуют о росте уровня бедности. Уровень абсолютной бедности в целом по стране увеличился с 24,5% в 2021 году до 33,6% в 2024 году. В сельской местности ситуация складывается ещё более напряжённо: доля населения, находящегося за чертой бедности, выросла с 32,8% до 42,9%. В городских населённых пунктах этот показатель увеличился с 11,9% до 21,6%.