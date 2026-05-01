Гаврилицэ: Рост инфляции может повлиять на стоимость внутренних заимствований.

«Более высокая инфляция действительно может повлиять на заимствования на внутреннем рынке, но нет ничего, с чем нельзя было бы справиться, особенно когда речь идёт о преодолении временных трудностей. Это дополнительный шок, который мы должны принять», — заявил министр, цитирует bani.md

Данное заявление прозвучало на фоне того, что последствия конфликта на Ближнем Востоке, а также колебания на мировых энергетических рынках усиливают инфляционное давление. Стоимость финансирования уже начинает расти.

По данным Министерства финансов, средневзвешенная процентная ставка по государственным ценным бумагам, размещённым на внутреннем рынке, в первые четыре месяца 2026 года достигла 9,35%. Это на 0,27 процентного пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокие процентные ставки зафиксированы по ценным бумагам со сроками погашения 182 и 364 дня. В этих сегментах доходность превысила 9,5%. Что касается долгосрочных государственных облигаций, то здесь процентные ставки варьировались в диапазоне от 6,98 до 8%.

Параллельно с этим прогнозы динамики цен указывают на новое давление. Согласно последнему Отчёту об инфляции, опубликованному Национальным банком Молдовы, во втором квартале 2026 года инфляция оценивается примерно в 7,3%. В третьем квартале, как ожидается, она достигнет около 8%.

Национальный банк Молдовы прогнозирует, что пик инфляции будет пройден в четвёртом квартале 2026 года и в начале 2027 года. В этот период годовой темп роста цен может превысить 8,5%.