Депутат ПСРМ: "Почему базовая ставка выросла с 7,35% до 9%? Как выплачивать кредиты?".

Депутат ПСРМ Алла Дарованная потребовала от руководства НБМ объяснить проводимую денежно-кредитную политику и причины изменения базовой ставки.

«Почему базовая ставка выросла с 7,35% до 9%? Как граждане и национальная экономика будут выплачивать кредиты и проценты? Как они будут справляться с этими тарифами?», — задается вопросом депутат.

Она подчеркнула, что считает необходимым публично обсудить с руководством НБМ влияние решений центрального банка на граждан, заёмщиков и экономику страны.

Депутаты PAS не поддержали инициативу оппозиции.

Напомним, Национальный банк Молдовы ужесточает денежно-кредитную политику и повышает базовую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9% годовых, пытаясь сдержать инфляционное давление, которое усилилось в последние месяцы.