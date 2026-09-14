Внутренний долг Молдовы вырос до 58,2 млрд леев с начала года.

С начала 2026 года он увеличился на 6,2 млрд леев, или на 11,9%. Только за август долг вырос ещё на 432,5 млн леев. Об этом сообщает министерство финансов в ежемесячных сводках.

Увеличение государственного долга страны произошло за счет положительного чистого финансирования на первичном рынке государственных облигаций в размере 5767,43 млн леев, а также за счет положительного чистого финансирования в результате прямого размещения государственных облигаций среди физических лиц в размере 440,21 млн леев, сообщает logos-press.md

Эксперты называют «странной» ситуацию, складывающуюся на рынке внутренних заимствований:

«В целом на двух аукционах по продаже в августе минфин предложил к размещению государственные облигации на 6,1 млрд леев. Спрос на ГЦБ был аналогичный – 6,1 млрд леев. Но продано было ГЦБ всего на 4,6 млрд леев. Минфин просто отсек часть спроса, очевидно, с более высокой доходностью, чтобы не повышать стоимость обслуживания дорогих бумаг в последующем. В результате не было реализовано долговых бумаг в размере всего на 1,5 млрд леев», – разбирался Владимир Головатюк.

Займы на внутреннем рынке обходятся государству значительно дороже. Однако бюджетный дефицит не «может долго ждать» дешевого внешнего финансирования, но кредитуется на внутреннем рынке с осторожностью.

В период с января по август 2026 года средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ, торгуемым на внутреннем рынке, составила 9,56%, тогда как ставка по внешним кредитам не превышает 2,36% годовых.