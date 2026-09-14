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logos-press.md logologos-press
14 Сентября 2026, 09:06
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Молдова будет поддерживать экспортные кредиты малых и средних предприятий

Молдавское законодательство в связи с этим будет дополнено понятием «экспортный кредит», а также сопутствующими гарантийными инструментами.

Молдова будет поддерживать экспортные кредиты малых и средних предприятий.
Молдова будет поддерживать экспортные кредиты малых и средних предприятий.

Продвигает поправки к Закону о малых и средних предприятиях министерство экономики и цифровизации. По сути их разработка приводит национальную нормативно-правовую базу в соответствие со стандартами ЕС. Понятие «экспортный кредит» подразумевает поддержку правительства для покрытия операций, связанных с экспортом товаров и/или услуг, сообщает logos-press.md

Кредиты, согласно документу, подразделяются на краткосрочные (до 2 лет) или средне- и долгосрочные (не менее 2 лет). Поддержка  будет предоставляться посредством финансовых инструментов, облегчающих финансирование экспортных операций, а также гарантий, страхования, прямого финансирования или рефинансирования, поддержки процентных ставок или при сочетании этих форм. 

Правительство назначит Организацию по развитию предпринимательства (ODA) и другие учреждения ответственными за реализацию механизмов официальной поддержки экспортных кредитов, их распределение и отчетность перед учредителями.

Для операций по экспортному кредитованию со сроком погашения 2 года и более формы, условия и процедуры предоставления официальной поддержки будут установлены правительством. 

Кроме того, предлагается расширить перечень  гарантийных продуктов для МСП. В рамках ODA будет создан специальный фонд, который будет выпускать финансовые гарантии по обязательствам, принятым предприятиями перед банком и/или небанковской кредитной организацией.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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