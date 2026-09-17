НБМ повысил базовую ставку сразу на 1,5 пункта — до 9%.

Национальный банк Молдовы ужесточает денежно-кредитную политику и повышает базовую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9% годовых, пытаясь сдержать инфляционное давление, которое усилилось в последние месяцы.

Решение было принято Исполнительным комитетом НБМ, который также установил ставку по кредитам overnight на уровне 11%, ставку по операциям репо — 9,25% годовых, а ставку по депозитам overnight — 7% годовых, сообщает bani.md

В то же время нормы обязательных резервов сохранены на нынешнем уровне: 18% для средств, привлеченных в молдавских леях и неконвертируемой иностранной валюте, и 26% для средств в свободно конвертируемой валюте.

НБМ объясняет сохранение ограничительной политики усилением инфляционного давления как со стороны предложения — на фоне подорожания энергоресурсов, продуктов питания и сырья на международных рынках, — так и со стороны внутреннего спроса, который поддерживается ростом располагаемых доходов населения.

Этим решением центральный банк намерен снизить инфляционное давление, смягчить вторичные последствия шоков предложения, стимулировать сбережения вместо потребления и вернуть инфляцию в диапазон отклонения ±1,5 процентного пункта вокруг целевого показателя в 5%.

Годовая инфляция в августе достигла 6,96%, увеличившись на 0,62 процентного пункта по сравнению с июлем и превысив верхнюю границу целевого диапазона НБМ.

Вместе с тем динамика инфляции оказалась ниже, чем прогнозировал центральный банк в Инфляционном отчете за август 2026 года. НБМ объясняет эту разницу главным образом тем, что корректировка тарифа на природный газ была отложена, что временно сдерживало рост регулируемых цен.

Внешние риски остаются высокими. НБМ указывает на геополитическую неопределенность, волатильность энергетических рынков и умеренные перспективы экономического роста в еврозоне. В то же время ожидается, что среднегодовая инфляция в еврозоне останется выше целевого показателя ЕЦБ, а Европейский центральный банк решил повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов с 16 сентября 2026 года.

Давление также исходит от энергетического рынка. С начала сентября котировки нефти Brent и газа Dutch TTF выросли на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном, усилив опасения относительно сохранения высокой инфляции в мире.

НБМ отмечает, что продолжит следить за внутренними и внешними процессами, а следующие решения по денежно-кредитной политике будут зависеть от новых прогнозов инфляции.