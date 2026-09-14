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mold-street.com logomold-street
14 Сентября 2026, 08:02
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Проблемные кредиты в Молдове достигли максимума за два года

По состоянию на 30 июня 2026 года доля неработающих кредитов в банковской системе Молдовы составила 5,2% от общего объема кредитов. Это примерно на 1 процентный пункт больше, чем в конце марта 2026 года и на конец прошлого года.

Проблемные кредиты в Молдове достигли максимума за два года.
Проблемные кредиты в Молдове достигли максимума за два года.

Это максимальный показатель за последние два года, свидетельствуют данные о финансовом состоянии банковского сектора, опубликованные Национальным банком Молдовы (НБМ) и проанализированные Mold-Street.

Во втором квартале 2026 года объем неработающих кредитов увеличился почти на 1,3 млрд леев — примерно с 4,67 млрд леев на конец первого квартала до 5,95 млрд леев.

По сравнению с концом прошлого года рост составил около 1,7 млрд леев, или почти 40%.

При этом валовой (пруденциальный) остаток кредитов вырос примерно на 10% — до 114,32 млрд леев. Это составляет 56,6% от общего объема банковских активов.

НБМ не называет причины столь значительного увеличения объема неработающих кредитов в банковской системе, однако отмечает, что «финансовое положение банковского сектора остается устойчивым, отражая постоянные усилия Национального банка Молдовы по укреплению стабильности и доверия к банковской системе».

На конец июня 2026 года наибольшую долю в общем кредитном портфеле занимали кредиты на покупку или строительство недвижимости — 25,3%, или 28,96 млрд леев. Далее следуют кредиты, выданные торговому сектору, — 20,3%, или 23,17 млрд леев, и потребительские кредиты — 18,7%, или 21,43 млрд леев.

Ранее исследование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) показало, что Молдова лидирует в регионе по доле неработающих кредитов.

Согласно исследованию, средний уровень неработающих кредитов в 17 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (CESEE), а также еще восьми странах вне региона — Армении, Грузии, Греции, Казахстане, Молдове, Марокко, Турции и Украине — снизился до минимальных 2,6% на конец 2025 года.

В то же время в Молдове объем неработающих кредитов вырос на 24,9%, а их доля достигла 4,2%, что указывает на расхождение тенденций в сфере кредитных рисков.

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Источник
mold-street.com logomold-street
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