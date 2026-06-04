Чебан опроверг заявление мэра Бельц: «Вода в городе соответствует стандартам».

Ссылаясь на результаты анализов Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), глава ведомства заверил, что качество воды полностью соответствует всем существующим стандартам, пишет rupor.md

«Во время транспортировки вода могла изменить свой вкус и запах. Мы не знаем, по какой методике проводилось это исследование. Одно мы знаем точно: аппаратура и технологии, которые сегодня используются в НАОЗ и Бельцком центре здоровья, соответствуют всем требованиям, а более подробную информацию вы можете получить у руководства агентства», — заявил министр, отказавшись комментировать результаты зарубежной экспертизы.

Напомним, что ранее мэр Бельц Александр Петков заявил, что водопроводная вода, поступающая жителям района Новые Бельцы, оказалась технической. По словам градоначальника, местная администрация специально инициировала проведение независимых лабораторных исследований в румынском городе Яссы, чтобы официально подтвердить этот факт.