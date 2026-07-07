Депутаты от ПДС провели закрытое заседание по ситуации с водой в Бельцах и Сороках

Депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) обвинили в кулуарных играх и отсутствии прозрачности при обсуждении стратегических предприятий республики.

Представители ПДС организовали закрытое обсуждение критической ситуации на ключевых водоканалах севера страны: МП Apă-Canal Bălți, АО Apă-Canal Soroca и АО Acva-Nord. Данные предприятия обеспечивают питьевой водой Бельцы, Сороки и десятки соседних населенных пунктов. Однако на встречу пригласили исключительно членов правящей партии, передает rupor.md

Оппозиция, руководство самих предприятий и мэры данных городов оказались полностью изолированы от процесса решения проблемы.

Депутаты от «Нашей партии» Елена Грицко и Константин Куюмжу прервали заседание, потребовав открыть дискуссию для общества и заинтересованных сторон.

«Что здесь такого секретного, что это нужно обсуждать только между депутатами от PAS? Почему исключены те, кто представляет людей и сообщества, которых это касается напрямую? Что вы замышляете?» — заявила вице-председатель парламентской фракции «Нашей партии» Елена Грицко.

Мэр Бельц Александр Петков также жестко отреагировал на происходящее, опубликовав внутренний документ парламента с повесткой дня.

«Мы еще не пережили скандал с кузинами, как снова готовятся какие-то пакости. У меня складывается впечатление, что кто-то продолжает проворачивать свои грязные дела за закрытыми дверями, в присутствии исключительно «своих» ребят», — подчеркнул градоначальник.

Под давлением оппозиции представители ПДС были вынуждены пойти на попятную. Члены правящей партии пообещали организовать повторное заседание. На него обещали пригласить мэров, руководство водоканалов и представителей всех парламентских фракций.