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nordnews.md logonordnews
12 Июля 2026, 08:12
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Немеренко: Сегодня на весы поставили спасенные жизни и один пищеблок

Экс-министр Немеренко вступилась за бывшего директора Бельцкой больницы после скандала с пищеблоком.

Немеренко: Сегодня на весы поставили спасенные жизни и один пищеблок.
Немеренко: Сегодня на весы поставили спасенные жизни и один пищеблок.

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко публично прокомментировала скандал вокруг состояния пищеблока Бельцкой клинической больницы, где были опубликованы кадры с антисанитарией, продуктами, хранившимися прямо на полу, и изношенным оборудованием, передает nordnews.md

В публикации в социальных сетях Немеренко выступила в защиту бывшего исполняющего обязанности директора учреждения Юрия Осояну, недавно освобожденного от должности. По ее мнению, инвестиции, сделанные в больницу за последние годы, спасли множество жизней и не должны быть перечеркнуты из-за проблем в одном помещении.

«Что важнее — спасенные жизни или помещение, где чистили овощи?»

По словам бывшего министра, опубликованные фотографии не отражают масштабных изменений, произошедших в Бельцкой клинической больнице за последние годы. Она заявила, что с 2021 года в учреждение было вложено более 180 миллионов леев на капитальный ремонт отделений и оснащение их современным медицинским оборудованием.

«Бельцкая больница, которая является республиканской, а не муниципальной, как заявляли некоторые, в 2021 году во многих отделениях выглядела точно так же, как сегодня выглядит пищеблок на опубликованных фотографиях. Было непросто в короткие сроки найти более 180 миллионов леев из разных источников финансирования для капитального ремонта и оснащения, чтобы привести критически важные отделения к самым высоким стандартам. И теперь все это ставят на одну чашу весов с помещением, которое действительно не соответствовало требованиям, где чистили овощи? Что перевешивает?» — написала Алла Немеренко.

Она считает, что оценивать следует прежде всего влияние этих инвестиций на качество медицинской помощи и число спасенных пациентов.

«Кто-нибудь подсчитал, сколько жизней было спасено благодаря этим ремонтам и новому оборудованию?» — отметила экс-министр.

Раскритиковала увольнение Юрия Осояну

Алла Немеренко считает, что решение об увольнении Юрия Осояну с должности исполняющего обязанности директора было поспешным. По ее словам, он пытался навести порядок в учреждении.

Бывший министр напомнила, что Осояну был переведен из районной больницы Фалешт для руководства Бельцкой клинической больницей после увольнения прежнего руководства на фоне расследований Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Проще всего уволить человека и запятнать его репутацию на всю страну, хотя он пытался навести порядок в больнице и сократить должности, на которых годами безрезультатно тратились государственные деньги, затронув при этом интересы влиятельных людей», — заявила Немеренко.

По ее мнению, публикация фотографий пищеблока могла стать ответной реакцией тех, кого затронули начатые изменения.

«Их месть последовала незамедлительно — сначала предупреждения в Telegram-каналах, которые видели все, а затем фотографии пищеблока, оказавшиеся в медиапространстве. Я уверена, что пищеблок отремонтируют, овощи будут чистить в оборудованных помещениях, закупят новые кастрюли, супы станут вкуснее. Но не знаю, найдутся ли еще люди, готовые бороться с "спрутами" внутри государственных учреждений», — написала бывший министр.

Как возник скандал

Резонанс начался после публикации видеозаписей, сделанных в пищеблоке Бельцкой клинической больницы. На кадрах были запечатлены овощи и фрукты, хранившиеся прямо на полу, ржавые мойки, поврежденные стены и изношенные поверхности.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс и поставила под сомнение условия приготовления пищи для пациентов.

Вскоре после появления видеозаписей министр здравоохранения посетил Бельцкую клиническую больницу и объявил об увольнении исполняющего обязанности директора Юрия Осояну.

Одновременно было объявлено, что обязанности руководителя учреждения будет исполнять Вадим Паскару.

Юрий Осояну возглавил Бельцкую клиническую больницу в статусе исполняющего обязанности в сентябре 2025 года, когда Министерство здравоохранения возглавляла Алла Немеренко. Он был назначен после увольнения бывшего директора Георгия Брынзы и его заместителя Константина Делиу по итогам расследований, проведенных НЦБК.

Скандал вокруг состояния пищеблока и смены руководства вновь привлек внимание к проблемам управления одной из крупнейших больниц на севере Республики Молдова.


Источник
nordnews.md logonordnews
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