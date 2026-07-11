Погибшая от удара током девочка пыталась спасти брата

В одном из домов в муниципии Бельцы произошла трагедия: 11-летняя девочка погибла от удара электрическим током, пытаясь спасти своего семилетнего брата.

По предварительным данным, причиной происшествия стал неисправный удлинитель, передает tvn.md

По словам родственников, мальчик наступил на электрический кабель, после чего сестра попыталась оттащить его, но сама получила смертельный удар током. Девочка скончалась на месте, а ее брата в тяжелом состоянии доставили в Бельцкую клиническую больницу, где он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Соседи семьи рассказали, что узнали о случившемся после приезда скорой помощи и полиции.

«Когда вчера приехали скорая и полиция, мы все узнали. Я часто видела этих детей. Очень хорошая семья. До сих пор не могу поговорить с родственниками — они всю ночь плакали. Я сама не спала, здесь было очень много людей. Это страшная трагедия», — говорит соседка.

Местные жители также отмечают, что семья всегда заботилась о детях.

«Это хорошая семья. Случилось большое несчастье. Мать заботилась о детях, одевала их, кормила, всегда покупала хорошие продукты. Соседи сказали, что дети получили удар током. Это огромная трагедия», — рассказала одна из жительниц.

По словам людей, дети были спокойными и воспитанными.

«Они были очень хорошими детьми. Девочка была доброй и красивой. Очень жаль», — отмечают местные жители.

Родственники сообщили, что тревогу первой подняла бабушка. В момент трагедии родителей дома не было.

«Это мой кум. Дети получили удар током. Они были на кровати, мальчик наступил на кабель, а девочка попыталась его оттащить. Весь ток прошел через нее, и она погибла. Родители сейчас в шоке. Их дома не было», — рассказал родственник семьи.

Семилетний мальчик был экстренно доставлен в Бельцкую клиническую больницу. Врачи сообщили, что его состояние остается тяжелым, но стабильным.

«В 17:40 в Бельцкую клиническую больницу был доставлен семилетний ребенок в тяжелом состоянии после поражения электрическим током. Он был немедленно госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В настоящее время его состояние остается тяжелым, но стабильным», — сообщила пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андреи Галич.

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Правоохранители призывают родителей и опекунов постоянно следить за детьми, не разрешать им пользоваться электроприборами без присмотра взрослых, а также своевременно заменять поврежденные или неисправные электрические устройства.