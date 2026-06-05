Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года.

По состоянию на 19:20 биткоин снижался на 6,1% и находился на уровне $59,889 тыс.

В то же время Ethereum снижался на 10,41%, до $1 598,31.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала месяца цена снизилась более чем на 25 % от недавнего максимума и более чем на 30 % с начала года, что делает 2026-й одним из самых слабых годов для биткойна за последнее время по сравнению с другими основными рисковыми активами.