5 Июня 2026, 22:42
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года
Стоимость биткоина во время торгов упала ниже $60 тысяч впервые с 10 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
По состоянию на 19:20 биткоин снижался на 6,1% и находился на уровне $59,889 тыс.
В то же время Ethereum снижался на 10,41%, до $1 598,31.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала месяца цена снизилась более чем на 25 % от недавнего максимума и более чем на 30 % с начала года, что делает 2026-й одним из самых слабых годов для биткойна за последнее время по сравнению с другими основными рисковыми активами.