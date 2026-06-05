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5 Июня 2026, 22:42
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Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года

Стоимость биткоина во время торгов упала ниже $60 тысяч впервые с 10 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года.
Стоимость биткоина упала ниже $60 тыс. впервые с 10 октября 2024 года.

По состоянию на 19:20 биткоин снижался на 6,1% и находился на уровне $59,889 тыс. 

В то же время Ethereum снижался на 10,41%, до $1 598,31.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала месяца цена снизилась более чем на 25 % от недавнего максимума и более чем на 30 % с начала года, что делает 2026-й одним из самых слабых годов для биткойна за последнее время по сравнению с другими основными рисковыми активами.

Источник
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