Биткоин падает до $61 000, теряя более 25 % за месяц на продажах долгосрочных держателей.

С начала месяца цена снизилась более чем на 25 % от недавнего максимума и более чем на 30 % с начала года, что делает 2026-й одним из самых слабых годов для биткойна за последнее время по сравнению с другими основными рисковыми активами, передает euronews.com

На момент публикации биткойн немного отскочил и торговался в районе 63 000 долларов.

Особенность текущей распродажи не только в её масштабах, но и в источнике давления.

По данным нескольких аналитиков, отслеживающих блокчейн, долгосрочные держатели — обычно к ним относят инвесторов, которые не двигали свои монеты как минимум 155 дней — активно выходят из позиций после того, как с февраля по апрель в основном оставались пассивными.

В первые дни июня эти инвесторы продали биткойн примерно на 2,4 млрд долларов (2,1 млрд евро). Существенная часть пришлась на держателей, купивших биткойн дороже 90 000 долларов, — группу, которая долгое время сопротивлялась продажам, даже когда цены месяцами постепенно ползли вниз.

Распродажа перекинулась и на рынок деривативов. Индекс 30-дневной подразумеваемой волатильности BVIV от аналитической компании Volmex поднялся до 57,4 пункта — максимального значения с начала апреля, поскольку трейдеры бросились покупать защитные опционы.

Тем временем спотовые биткойн-ETF, торгующиеся в США, в среду зафиксировали тринадцатый подряд день оттока средств: инвесторы вывели ещё 50 млн долларов (43 млн евро) из фондов, которые широко рассматриваются как барометр интереса к криптовалюте.

Регулирование криптовалют вновь окутано неопределённостью

Проблемы биткойна на рынке разворачиваются на фоне не менее турбулентной ситуации в Вашингтоне, где законопроект о ясности на рынке цифровых активов (CLARITY Act), один из ключевых приоритетов криптовалютной отрасли, с трудом продвигается в Сенате США.

Документ, который должен установить правила для индустрии цифровых активов, разделив надзорные полномочия между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), 14 мая был одобрен банковским комитетом Сената минимальным большинством голосов при поддержке обеих партий.

Однако на пути законопроекта остаются препятствия. Хотя банковский комитет Сената, курирующий SEC, уже одобрил документ, его ещё предстоит согласовать с отдельной версией, подготовленной сельскохозяйственным комитетом Сената, который oversees CFTC. Существенные разногласия между двумя комитетами пока не урегулированы.

Однако главным вызовом для отрасли остаётся плотный законодательный календарь.

До летних каникул у сенаторов остаётся лишь около восьми недель пленарной работы, после чего они переключатся на кампанию к промежуточным выборам. На рассмотрение законопроекта может уйти до целой недели этого ограниченного времени.

Он конкурирует за внимание с несколькими законопроектами, которые Конгресс обязан принять, в том числе по вопросам расширения полномочий надзорных органов, финансирования миграционных программ, реформы жилищной политики и фермерского законопроекта.

Министр финансов США Скотт Бэссент в среду призвал сенаторов принять CLARITY Act до летних каникул. Выступая на заседании финансового комитета Сената, он заявил, что с нетерпением ждёт принятия закона и назвал его частью усилий по превращению США в «инновационную столицу мира».

Перспективы законопроекта дополнительно осложняет публичный конфликт между банковской отраслью и криптосектором из-за регулирования стейблкоинов.

Глава JPMorgan Джейми Даймон стал одним из самых громких критиков, заявив, что эмитенты стейблкоинов получат несправедливое преимущество, если им позволят предлагать доходные продукты без соблюдения тех же регуляторных стандартов, что и для банков.

«Если хотите быть банком — будьте банком», — сказал Даймон в интервью Fox Business. Американская ассоциация банкиров, коммунальные банки и кредитные союзы поддержали эту позицию.

Сенатор США Синтия Ламмис, возглавляющая сенатский подкомитет по цифровым активам, выразила больший оптимизм, заявив во вторник в соцсетях, что законодатели «как никогда близки к созданию работоспособной рыночной структуры для цифровых активов».

Останется ли у законодателей время преодолеть как напряжённый график, так и разногласия внутри отрасли, пока неясно.