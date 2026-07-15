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meduza.io logomeduza
15 Июля 2026, 16:34
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Акции IBM за день обвалились на 25%

Акции американской компании IBM (International Business Machines) упали на 25%, пережив самое резкое снижение как минимум с января 1968 года.

Акции IBM за день обвалились на 25% — это крупнейшее падение за 58 лет.
Акции IBM за день обвалились на 25% — это крупнейшее падение за 58 лет.

В ходе торгов 14 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже акции IBM рухнули до 217,07 доллара. Как пишет The Wall Street Journal, рыночная капитализация компании всего за один день упала на 69 миллиардов долларов, передает meduza.io

Котировки компании упали после того, как она опубликовала предварительные результаты выручки за второй квартал 2026 года, которые не оправдали ожиданий. Выручка составила 17,2 миллиарда долларов, тогда как аналитики в среднем ожидали 17,9 миллиарда. 

Падение выручки IBM связано с тем, что компании перенаправляют свои бюджеты на ИИ-инфраструктуру — сокращают расходы на традиционное программное обеспечение (которое, в частности, предоставляет IBM) и больше инвестируют в серверы, хранилища и чипы памяти.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что в июне корпоративные клиенты стали значительно больше вкладывать в чипы памяти из-за предстоящего подорожания, вызванного ИИ-гонкой.

С осени 2025 года покупатели по всему миру столкнулись с резким скачком цен на модули оперативной памяти для компьютеров. Это произошло из-за ИИ-гонки, в которой участвуют почти все технологические гиганты. OpenAI, Google, Microsoft и другим компаниям потребовались огромные вычислительные мощности для обучения и непосредственной работы генеративного искусственного интеллекта. 

Источник
meduza.io logomeduza
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