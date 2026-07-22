Energocom: Стоимость газа в Европе останется высокой в ближайшие месяцы.

Стоимость природного газа на европейской бирже приблизилась к 60 евро за МВт·ч, увеличившись более чем на 16% менее чем за две недели. Эта динамика окажет влияние и на рынок Республики Молдова, предупреждает Energocom.

По котировкам на 21 июля 2026 года, стоимость газа достигла 59,84 евро за МВт·ч, что на 1,25 евро больше, чем днем ранее, когда она составляла 58,30 евро за МВт·ч, пишет realitatea.md

В период с 13 по 21 июля цена выросла на 8,49 евро за МВт·ч — с 51,35 до 59,84 евро за МВт·ч, что соответствует росту примерно на 16,5%, сообщили в Energocom.

Рост цен обусловлен несколькими внешними факторами. Среди них — конфликт на Ближнем Востоке и возрастающие риски в районе Красного моря — важного торгового маршрута, через который проходит около 12% мировой торговли.

Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западную Европу. Их объемы оказались примерно на 25% ниже среднего уровня за последние 30 дней, снизившись до около 94 млн кубометров в сутки по сравнению со средним показателем 125 млн кубометров.

В то же время европейские газовые хранилища заполнены меньше, чем обычно для этого времени года. По данным Energocom, запасы газа в странах Евросоюза заполнены примерно на 54%, тогда как средний сезонный показатель за последние пять лет составляет около 70%.

На ближайшие месяцы цены, как ожидается, останутся высокими, однако биржевые котировки указывают на возможное небольшое снижение к концу года. На период август–октябрь цена прогнозируется на уровне около 59,8 евро за МВт·ч, а на декабрь 2026 года — около 58,3 евро за МВт·ч.

В Energocom отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке будет зависеть от развития геополитической обстановки на Ближнем Востоке, объемов поставок СПГ в Европу и темпов заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

Напомним, Energocom уже запросила повышение тарифа на газ. 15 июля компания направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявку с просьбой увеличить цену почти на 45%. Сейчас потребители платят 14,42 лея за кубометр газа с учетом НДС, тогда как Energocom предлагает установить тариф на уровне 20,93 лея за кубометр. Заявка будет рассмотрена НАРЭ.