Жители Дубая, пригласившие друзей приехать, получат скидки до 45 % на отели

В рамках новой кампании по привлечению туристов Дубай предлагает скидки до 700 евро, но только для жителей эмирата, которые пригласят к себе гостей.

Как говорится на правительственном сайте Дубая, жители эмирата, которые пригласят друзей и родственников с 20 июля по 31 октября, смогут «получить бонусы на сумму более 3 000 дирхамов (716 евро), включая проживание в отелях, ужины в ресторанах, билеты на развлечения и многое другое», передает euronews.com

Жители могут указать тех, кого хотят пригласить, на сайте Visit Dubai, а взамен получают, например, 45‑процентную скидку на проживание в Meliá Desert Palm, бесплатные билеты в аквапарк Aquaventure и парк IMG Worlds of Adventure, а также акции «два по цене одного» в ресторанах ULA, Asia Asia и The 305.

То есть, если вы поведёте гостей в одно из этих мест, заплатите вдвое меньше обычного, это выгодно и вам, и им.

«Департамент экономики и туризма Дубая запускает кампанию A Dubai Invite, предлагая жителям стать послами города, приглашая в Дубай своих близких», — говорится в публикации медиа‑офиса Дубая в соцсети X.

С ежегодным потоком в 19,5 млн туристов Дубай входит в число главных направлений региона и долгое время воспринимался как игровая площадка для мировых богачей и знаменитостей.

Лето в ОАЭ, большей частью пустынной стране, где температура может подниматься до 50 °C, традиционно считается низким сезоном для туризма.

Как война с Ираном сказалась на Дубае

Хотя ОАЭ до сих пор практически не пострадали от последнего витка эскалации между США и Ираном, война, вспыхнувшая в феврале, разрушила образ Персидского залива как тихой гавани стабильности: Тегеран обрушил свой гнев на богатый нефтью регион.

Именно на ОАЭ пришёлся основной удар иранских ракет и дронов: они поразили отели, в том числе на Пальме, а также его знаковый отель Burj Al Arab и заставили туристов в разгар зимнего высокого сезона массово покидать страну.

С тех пор как 8 апреля вступило в силу хрупкое перемирие, туристы начали понемногу возвращаться, однако, по словам представителей отрасли, с которыми беседовало агентство AFP, отели в основном держатся на местных постояльцах.

В мае правительство Дубая утвердило экономический пакет более чем на 400 млн долларов (350 млн евро), чтобы помочь компаниям, испытывающим трудности из‑за последствий войны и иранской блокады Ормузского пролива.

Стимулирующие меры включали освобождение от муниципальных сборов для отелей и ресторанов, снижение штрафов за нарушения таможенных правил и уменьшение пошлин за разрешения в сфере гражданской авиации.

Ещё в конце марта власти Дубая объявили о первом пакете помощи бизнесу и населению на сумму свыше 270 млн долларов (236 млн евро).

Авиакомпании в Дубае и Абу‑Даби, столице ОАЭ, представили программы туристического страхования, чтобы вновь привлечь путешественников.

Пассажиры, летящие в Дубай рейсами авиакомпании Emirates, смогут за дополнительную плату оформить расширенную страховку путешественника, на которую, что важно, не влияют предупреждения иностранных внешнеполитических ведомств.

При этом британское Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO), пока не публикует специальных рекомендаций для тех, кто собирается в эмираты, тогда как такие страны, как Австралия, ужесточили предупреждения, советуя «взвесить необходимость поездки».