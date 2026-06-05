Momentul exploziei unei drone în România, suprins în direct: Jurnalista a fost nevoită să fugă.

O explozie a avut loc în timp ce jurnalistă relata telespectatorilor despre o dronă descoperită în port. În direct se aude o explozie extrem de puternică, care provoacă o reacție imediată a Anei Maria Stancu. Aceasta își acoperă urechile cu mâinile. La fel face și o altă persoană care trecea pe lângă ea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, scrie romaniatv.net.

Reamintim că în această dimineață, în portul românesc Constanța, în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), a fost depistată o dronă marină cu o lungime de 7–8 metri. În jurul orei 10:30, drona a explodat. Până atunci, zona fusese deja încercuită și izolată de forțele Serviciului Român de Informații, Garda de Coastă și Ministerul Apărării Naționale. Nu există victime sau răniți.

Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale al României, drona maritimă aparține unui tip utilizat în războiul din Ucraina. Instituția a subliniat că obiectul nu face parte din dotarea Armatei Române și nu a participat la exercițiile recente organizate de Ministerul Apărării în zona Mării Negre.