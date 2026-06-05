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rbc.ua logorbc
5 Iunie 2026, 15:37
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Drona care a explodat în portul din România a fost ucraineană, însă în spatele incidentului s-ar afla Rusia

Drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța a fost ucraineană. Totuși, aceasta a ajuns acolo din cauza acțiunilor Rusiei. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Forțelor Navale ale Ucrainei.

Drona care a explodat în portul din România a fost ucraineană, însă în spatele incidentului s-ar afla Rusia.
Drona care a explodat în portul din România a fost ucraineană, însă în spatele incidentului s-ar afla Rusia.

„În timpul îndeplinirii sarcinilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile navale fără echipaj ale Forțelor Navale ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și a ajuns la țărmurile României”, se arată în comunicat, transmite rbc.ua.

Forțele Navale ale Ucrainei au menționat că au furnizat toate informațiile necesare Forțelor Navale ale României pentru a preveni pierderi în rândul populației civile.

Reamintim că în dimineața zilei de 5 iunie, în portul Constanța din România, o dronă maritimă a explodat. Ministerul Apărării al țării a comunicat că drona ar semăna cu cea folosită în războiul din Ucraina. Militarii au precizat, de asemenea, că explozia nu a fost controlată.

De asemenea, mass-media au relatat că în zona de coastă a Portului Constanța au fost descoperite încă patru ambarcațiuni cu explozibili.

Sursă
rbc.ua logorbc
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