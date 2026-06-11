Зумеры в Китае нашли оригинальный способ бороться с тревогой из-за экзаменов.

В Китае есть обязательные госэкзамены, Это важный шаг на пути взросления и огромный стресс для вчерашних школьников. От успеха на экзамене зависит будущее (а в Китае с этим особенно жестко), поэтому дети находятся в состоянии сильнейшего давления и стресса.

Чтобы пережить этот непростой период и достойно пройти испытание, зумеры и их родители ищут способы снизить напряжение и тревогу, а также поднять уровень концентрации, чтобы результаты на экзаменах были максимальными. Но как это сделать? На помощь пришла кислородная терапия.

Речь идет о гипербарических кислородных камерах — медицинской процедуре, при которой человек дышит кислородом под повышенным давлением. Обычно ее используют по назначению врачей, но в преддверии экзаменов услугу всё чаще стали воспринимать как способ «подзарядить мозг».

Популярность тренда выросла после публикаций в китайских соцсетях. В них кислородные процедуры называли способом снять усталость, улучшить концентрацию, справиться с тревогой и лучше спать. Для выпускников, которым предстоит сдавать гаокао, такие обещания звучат особенно заманчиво: этот экзамен во многом определяет, в какой университет сможет поступить абитуриент.

Один из самых заметных примеров — больница в уезде Юнфэн провинции Цзянси. Там новую гипербарическую камеру запустили в конце мая, и меньше чем за две недели услугой воспользовались более 30 школьников, готовящихся к экзаменам. Один сеанс длится 90 минут и стоит 96 юаней (примерно 12,27 евро).

В больнице признали, что не ожидали такого интереса со стороны подростков и их родителей. Многие приходят не из-за болезни, а в надежде получить преимущество перед экзаменом: быстрее восстановиться, лучше запоминать материал и меньше тревожиться.

Процедура локально популярна, но вот врачи бьют тревогу: способ может нанести существенный вред здоровому организму. Риски того не стоят, особенно если учесть, что эффективность подобной процедуры для снятия тревожности и улучшения результатов на экзаменах стремится к нулю.

К сожалению (или к счастью), не существует волшебных таблеток, которые снимают стресс, улучшают производительность и не наносят никакого вреда здоровью. Лучший способ хорошо сдать экзамены и меньше переживать по их поводу — тщательная подготовка. Желательно начинать за пару лет, а также не давить и не заставлять учиться ежедневно. Так можно избежать выгорания и получить качественную базу.