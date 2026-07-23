Зумерши платят за все: девушки из поколения Z стали чаще обеспечивать своих парней.

По данным издания, молодые женщины сегодня чаще получают высшее образование и успешнее выходят на рынок труда, чем их ровесники-мужчины. В ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон, женщины в возрасте до 30 лет уже зарабатывают больше мужчин той же возрастной группы. Кроме того, они активнее покупают жилье и чаще откладывают деньги на пенсию.

Однако финансовое превосходство нередко оборачивается напряженностью в личной жизни. Многие участницы опроса рассказали, что вынуждены не только оплачивать большую часть совместных расходов, но и фактически заниматься карьерой своих партнеров — помогать искать работу, составлять резюме и мотивировать их к профессиональному развитию.

Так, одна из собеседниц издания рассказала, что после окончания университета устроилась журналистом и вскоре начала самостоятельно оплачивать аренду жилья и совместный досуг. Ее партнер в это время подрабатывал доставкой продуктов и не спешил использовать полученное образование для поиска постоянной работы. В итоге девушка помогла ему получить место в политической кампании через своих знакомых.

Похожими историями поделились и другие женщины. Некоторые отмечали, что их партнеры не только зарабатывали меньше, но и избегали бытовых обязанностей, перекладывая организацию повседневной жизни на своих девушек. Несколько собеседниц сравнили такую динамику отношений с ролью «матери», а не партнера.

При этом сами молодые мужчины зачастую не видят проблемы в том, что их спутницы зарабатывают больше. В социальных сетях набирает популярность образ мужчины, которого обеспечивает девушка. Некоторые пользователи иронично называют себя sugar baby или шутят о том, что партнерша покупает им дорогие вещи и оплачивает путешествия.