Зумерши платят за все: девушки из поколения Z стали чаще обеспечивать своих парней
И дело не в трендах, а в более высоком уровне заработка у девушек.
Зумеры-женщины все чаще зарабатывают больше своих партнеров. И это становится причиной конфликтов в отношениях. Об этом говорится в материале New York Magazine. Журналисты поговорили с несколькими американками поколения Z и изучили изменения на рынке труда.
По данным издания, молодые женщины сегодня чаще получают высшее образование и успешнее выходят на рынок труда, чем их ровесники-мужчины. В ряде крупных городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон, женщины в возрасте до 30 лет уже зарабатывают больше мужчин той же возрастной группы. Кроме того, они активнее покупают жилье и чаще откладывают деньги на пенсию.
Однако финансовое превосходство нередко оборачивается напряженностью в личной жизни. Многие участницы опроса рассказали, что вынуждены не только оплачивать большую часть совместных расходов, но и фактически заниматься карьерой своих партнеров — помогать искать работу, составлять резюме и мотивировать их к профессиональному развитию.
Так, одна из собеседниц издания рассказала, что после окончания университета устроилась журналистом и вскоре начала самостоятельно оплачивать аренду жилья и совместный досуг. Ее партнер в это время подрабатывал доставкой продуктов и не спешил использовать полученное образование для поиска постоянной работы. В итоге девушка помогла ему получить место в политической кампании через своих знакомых.
Похожими историями поделились и другие женщины. Некоторые отмечали, что их партнеры не только зарабатывали меньше, но и избегали бытовых обязанностей, перекладывая организацию повседневной жизни на своих девушек. Несколько собеседниц сравнили такую динамику отношений с ролью «матери», а не партнера.
При этом сами молодые мужчины зачастую не видят проблемы в том, что их спутницы зарабатывают больше. В социальных сетях набирает популярность образ мужчины, которого обеспечивает девушка. Некоторые пользователи иронично называют себя sugar baby или шутят о том, что партнерша покупает им дорогие вещи и оплачивает путешествия.
Опрошенные женщины подчеркивают, что сам по себе более высокий доход их не смущает. Основное недовольство связано не с размером зарплаты мужчин, а с отсутствием амбиций, инициативы и желания вносить вклад в отношения другими способами — например, через бытовую поддержку или планирование совместной жизни.
Эксперты отмечают, что разрыв в доходах между молодыми мужчинами и женщинами может оказаться временным. Исторически гендерный разрыв в оплате труда в США обычно увеличивается после 35 лет и особенно после рождения детей, когда доходы женщин начинают расти медленнее, чем у мужчин. Однако среди нынешнего поколения Z все больше женщин оказываются в роли основных добытчиков уже в начале взрослой жизни.