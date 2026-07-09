Хорошо зарабатывают, а денег нет: зумеров накрыла «эпидемия нищеты».

Зумеры, которых многие обвиняют в неразумном подходе к деньгам, оказались далеко не промах. Как показывают последние исследования, они зарабатывают больше, чем их более старшие товарищи – миллениалы. При этом представители поколения Z все равно чувствуют себя бедными, а их финансовая тревожность постоянно растет. И, по мнению экспертов, для этого есть серьезные основания.

Недавнее исследование Resolution Foundation, о котором рассказала газета The Guardian, установило: зумеры, родившиеся в конце 1990-х, зарабатывают в среднем на 12% больше, чем миллениалы, когда были в их возрасте. А молодежь, которая появилась на свет в начале нулевых, и вовсе получает больше любого другого поколения с 1950-х годов.

По мнению экспертов, главная причина такого разрыва в доходах – усиление рынка труда после пандемии коронавируса и рост минимальных зарплат. Больше всего прибавили низкооплачиваемые работники: их доходы в реальном выражении с 2012 по 2025 годы поднялись почти на 40%.

С одной стороны, зумеры кажутся счастливчиками – особенно на фоне миллениалов, которые заходили на рынок труда в период страшного кризиса 2008 года и долгой стагнации зарплат. Однако более высокий доход пока не принес поколению Z ощущения финансовой устойчивости.

Взросление зумеров происходит в условиях постоянного роста стоимости жилья и аренды, невыгодных кредитов и даже дорожающих еды и коммунальных услуг. Поэтому более высокий доход уходит не в накопления, а в то, чтобы закрыть базовые нужды здесь и сейчас. В итоге, пока миллениалы, у многих из которых уже сформировалась определенная финансовая подушка, копят на квартиры, зумеры лишь стараются не расходовать больше, чем получают, и не влезать в долги.