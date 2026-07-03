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rupor.md logorupor
3 Июля 2026, 19:00
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В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий

Национальная экзаменационная комиссия утвердила регламент и точные сроки проведения дополнительной сессии экзаменов на бакалавриат (БАК) и выпускных экзаменов за курс гимназии для учащихся, не сдавших сессию в основной период.

В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий.
В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий.

Участие в дополнительной сессии строго регламентировано, передает rupor.md

Кандидатам необходимо выполнить ключевое условие:

  • Подать письменное заявление.

  • Сроки подачи: 3 и 4 июля 2026 года.

  • Место подачи: Центр БАК, где кандидат сдавал экзамены в основную сессию.

Экзаменационные сессии разделены по уровням образования и пройдут в следующие сроки:

  • Экзамены БАК: с 13 по 20 июля 2026 года.

  • Гимназические экзамены: с 7 по 10 июля 2026 года.

  • Время начала: все испытания начинаются строго в 10:00.

Экзамены будут организованы на базе специальных экзаменационных центров:

  • БАК: в республиканских центрах бакалавриата.

  • Гимназии: в районных и муниципальных центрах.

Для обеспечения прозрачности утверждена структура комиссий по рассмотрению протестов:

  • Для бакалавриата: 15 республиканских комиссий (около 160 преподавателей).

  • Для гимназий: 5 республиканских комиссий (около 90 преподавателей).

  • Единые центры: в Кишиневе откроют по одному Республиканскому центру оценивания апелляций для каждого из двух направлений.

Источник
rupor.md logorupor
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