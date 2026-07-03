В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий

Национальная экзаменационная комиссия утвердила регламент и точные сроки проведения дополнительной сессии экзаменов на бакалавриат (БАК) и выпускных экзаменов за курс гимназии для учащихся, не сдавших сессию в основной период.

В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий.