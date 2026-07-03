В Молдове объявлены сроки повторной сессии для выпускников лицеев и гимназий
Национальная экзаменационная комиссия утвердила регламент и точные сроки проведения дополнительной сессии экзаменов на бакалавриат (БАК) и выпускных экзаменов за курс гимназии для учащихся, не сдавших сессию в основной период.
Участие в дополнительной сессии строго регламентировано, передает rupor.md
Кандидатам необходимо выполнить ключевое условие:
Подать письменное заявление.
Сроки подачи: 3 и 4 июля 2026 года.
Место подачи: Центр БАК, где кандидат сдавал экзамены в основную сессию.
Экзаменационные сессии разделены по уровням образования и пройдут в следующие сроки:
Экзамены БАК: с 13 по 20 июля 2026 года.
Гимназические экзамены: с 7 по 10 июля 2026 года.
Время начала: все испытания начинаются строго в 10:00.
Экзамены будут организованы на базе специальных экзаменационных центров:
БАК: в республиканских центрах бакалавриата.
Гимназии: в районных и муниципальных центрах.
Для обеспечения прозрачности утверждена структура комиссий по рассмотрению протестов:
Для бакалавриата: 15 республиканских комиссий (около 160 преподавателей).
Для гимназий: 5 республиканских комиссий (около 90 преподавателей).
Единые центры: в Кишиневе откроют по одному Республиканскому центру оценивания апелляций для каждого из двух направлений.