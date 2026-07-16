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rbc.ua logorbc
16 Июля 2026, 08:11
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Жители Латвии собственноручно сбивают дроны коммунальщиков, считая их шпионскими

В Латвии сотрудники компании Sadales tīkls, проверяющие электросети с помощью дронов, все чаще сталкиваются с агрессивной реакцией местных жителей на летательные аппараты.

Жители Латвии собственноручно сбивают дроны коммунальщиков, считая их шпионскими.
Жители Латвии собственноручно сбивают дроны коммунальщиков, считая их шпионскими.

Как пишет издание Lente, люди по ошибке воспринимают беспилотники за шпионские или военные аппараты и пытаются их повредить, передает rbc.ua

По данным компании, жители бросают в дроны камни и деревянные предметы, обливают их водой, а также угрожают пилотам беспилотников. Такие действия не только наносят материальный ущерб, но и создают риски для безопасности работников.

В Sadales tīkls объяснили, что используют дроны для инспекции линий электропередач с начала этого года. Беспилотники помогают быстро обнаруживать повреждения и потенциальные неисправности сети, что позволяет предотвращать аварии и незапланированные отключения электроэнергии.

Как отмечают в компании, технология значительно ускоряет проверку инфраструктуры. Работы, которые раньше могли продолжаться несколько часов и требовали выезда работников в отдаленные районы или лесные массивы, теперь выполняются в считанные минуты. В 2026 году компания планирует обследовать с помощью дронов около 10 тысяч километров линий электропередач.

Энергетики отмечают, что беспилотники не используются для наблюдения за частной собственностью. Они летают исключительно вдоль линий электропередач и в пределах охранных зон. Пилоты находятся рядом с дронами в зоне прямой видимости, имеют служебные документы и готовы объяснить цель полета.

Кроме того, компания заранее уведомляет владельцев земельных участков о запланированных работах. Информация о маршрутах полетов также доступна в открытом доступе.

В Sadales tīkls призвали жителей не прибегать к агрессивным действиям и сначала выяснять цель полетов. В компании подчеркнули, что использование дронов является важным элементом модернизации электросетей и помогает обеспечивать стабильное электроснабжение по всей стране.

Источник
rbc.ua logorbc
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