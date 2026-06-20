Украинские дроны долетели до Тюмени.

В Тюменской области украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации завод не пострадал, сотрудники эвакуированы», — написал он в Max, передает bbc.com

Тюменский НПЗ (ранее Антипинский НПЗ) — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России и единственный промышленный НПЗ в Уральской федеральном округе, писал Forbes.

Расстояние от Тюмени до границы с Украиной — около 2000 км.



