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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Июня 2026, 21:00
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Минобороны Румынии ожидает ответа Украины на запрос по поводу дрона в порту Констанцы

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что 23 июня надеется получить ответ от украинской стороны на свои вопросы относительно инцидента с морским дроном ВСУ, который взорвался в порту Констанцы.

Минобороны Румынии ожидает ответа Украины на запрос по поводу дрона в порту Констанцы.
Минобороны Румынии ожидает ответа Украины на запрос по поводу дрона в порту Констанцы.

Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

Мируце в пятницу заявил, что 23 июня надеется получить объяснения со стороны украинских коллег относительно инцидента с дроном в порту Констанцы. По его словам, он передал украинской стороне запрос с 14 вопросами и еще ожидает ответа на них.

"Я получил ответ, что финальный ответ поступит 23 июня – то есть через несколько дней... Возможно, происходит межинституциональное взаимодействие для ответа на мои 14 вопросов", – отметил он.

Ранее Раду Мируце предлагал попросить Украину о программировании ее беспилотных катеров таким образом, чтобы они самоуничтожались в случае потери контроля над ними возле территориальных вод Румынии, в пределах 12 морских миль – что якобы технически возможно реализовать.

Напомним, утром 5 июня в порту Констанцы взорвался морской беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что один из украинских морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор, одной из тем которого было предотвращение новых инцидентов с беспилотниками.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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