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meduza.io logomeduza
19 Июня 2026, 16:18
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ЕС возложил ответственность на Россию за инциденты с беспилотниками, залетающими в Европу

Недавние инциденты с дронами, которые залетают на территории европейских стран, являются «прямым результатом агрессивной войны России против Украины».

ЕС возложил ответственность на Россию за инциденты с беспилотниками, залетающими в Европу.
ЕС возложил ответственность на Россию за инциденты с беспилотниками, залетающими в Европу.

Об этом говорится в декларации Европейского совета по итогам первого дня саммита ЕС, который 18-19 июня проходит в Брюсселе, передает meduza.io

В заявлении упоминается инцидент с беспилотником, который попал в жилой дом в Румынии. Власти страны утверждали, что дрон был российского производства. 

«Недавний инцидент, когда российский беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в Румынии, а также аналогичные инциденты в других государствах-членах [ЕС] являются прямым результатом агрессивной войны России против Украины и угрожают безопасности граждан ЕС и региональной стабильности», — говорится в заявлении. 

В Евросовете заявили, что «решительно осуждают неоднократные нарушения воздушного пространства и территориальных вод» стран ЕС со стороны России. 

«Россия несет полную ответственность за последствия своего эскалационного поведения и продолжающихся военных действий», — заявили страны ЕС. 

В декларации также говорится о планах еще больше усилить давление на Россию и продолжить ослабление ее военной экономики. Deutsche Welle отмечает, что общее заявление поддержали все 27 стран-участниц ЕС — впервые с декабря 2024 года. Ранее против согласования подобного документа выступал Виктор Орбан, занимавший пост премьера Венгрии.

За последние несколько месяцев дроны неоднократно залетали в воздушное пространство европейских стран, прежде всего Эстонии, Литвы и Латвии. Власти этих стран заявляли, что это были украинские беспилотники, которые пересекали границу из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы. Россия, в свою очередь, обвиняла страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство украинским дронам для атак по российским регионам.

Беспилотник попал в жилой дом в Румынии 29 мая во время атаки ВС РФ на Украину, ранения получили два человека. Власти Румынии практически сразу заявили, что дрон был российским. После этого Румыния решила закрыть генконсульство России в Констанце и выслать генконсула Андрея Косилина.

Источник
meduza.io logomeduza
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