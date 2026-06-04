Жительница Кагула перевела мошенникам 780 тысяч леев.

Как сообщили правоохранители, большинство эпизодов произошло еще в мае, однако пострадавшие обратились в полицию только сейчас. Самый крупный ущерб составил 780 тысяч леев. Жительница Кагула в возрасте 51 года перевела мошенникам крупную сумму после того, как ей сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах. Для «погашения задолженности» женщина перевела собственные сбережения и средства, взятые в банке в кредит.

Наиболее распространенной остается схема, при которой злоумышленники представляются сотрудниками банков или Национального банка Молдовы. Также продолжают использоваться фиктивные инвестиционные платформы, через которые граждан убеждают вкладывать деньги.

Больше всего случаев и самые крупные финансовые потери зафиксированы в Кагульском районе — на него приходится более половины общей суммы ущерба. В пяти случаях пострадавшие специально оформляли кредиты или брали займы, чтобы перевести деньги мошенникам.

Полиция также отмечает участившееся использование курьеров и специальных пунктов сбора наличных, что характерно для схем с крупными суммами. Наиболее уязвимой категорией остаются люди старше 55 лет. Правоохранители призывают граждан не переводить деньги по указанию незнакомцев и проверять любую информацию напрямую через официальные учреждения.