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Point.md logoPoint
4 Июня 2026, 14:45
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Жительница Кагула перевела мошенникам 780 тысяч леев

За последние сутки полиция зарегистрировала 25 случаев телефонного мошенничества, общий ущерб от которых превысил 2 миллиона леев. Еще 226 попыток обмана удалось предотвратить благодаря бдительности граждан.

Жительница Кагула перевела мошенникам 780 тысяч леев.
Жительница Кагула перевела мошенникам 780 тысяч леев.

Как сообщили правоохранители, большинство эпизодов произошло еще в мае, однако пострадавшие обратились в полицию только сейчас. Самый крупный ущерб составил 780 тысяч леев. Жительница Кагула в возрасте 51 года перевела мошенникам крупную сумму после того, как ей сообщили о якобы оформленных на ее имя кредитах. Для «погашения задолженности» женщина перевела собственные сбережения и средства, взятые в банке в кредит.

Наиболее распространенной остается схема, при которой злоумышленники представляются сотрудниками банков или Национального банка Молдовы. Также продолжают использоваться фиктивные инвестиционные платформы, через которые граждан убеждают вкладывать деньги.

Больше всего случаев и самые крупные финансовые потери зафиксированы в Кагульском районе — на него приходится более половины общей суммы ущерба. В пяти случаях пострадавшие специально оформляли кредиты или брали займы, чтобы перевести деньги мошенникам.

Полиция также отмечает участившееся использование курьеров и специальных пунктов сбора наличных, что характерно для схем с крупными суммами. Наиболее уязвимой категорией остаются люди старше 55 лет. Правоохранители призывают граждан не переводить деньги по указанию незнакомцев и проверять любую информацию напрямую через официальные учреждения.

Источник
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