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Point.md logoPoint
23 Июля 2026, 15:30
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В Кишиневе задержали участника наркогруппировки, скрывавшегося от наказания

33-летний мужчина, приговоренный в 2017 году к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, этноботанических веществ или их аналогов с целью сбыта, был задержан после того, как приговор вступил в законную силу.

В Кишиневе задержали участника наркогруппировки, скрывавшегося от наказания.
В Кишиневе задержали участника наркогруппировки, скрывавшегося от наказания.

По данным следствия, с 2014 года он входил в состав организованной преступной группы и занимался приобретением, хранением, перевозкой, распространением и сбытом героина в особо крупных размерах. Кроме того, он отвечал за сбор денежных средств, полученных от незаконной торговли наркотиками.

В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий и действий по установлению его местонахождения сотрудники INI обнаружили и задержали мужчину в Кишиневе.

Впоследствии его этапировали в пенитенциарное учреждение №15, где он будет отбывать наказание, назначенное окончательным решением суда.

Источник
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