Жителю Кишинёва грозит срок за мошенничество с недвижимостью на 3 млн леев

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 44-летнего жителя столицы, которого подозревают в мошенничестве с недвижимостью в селе Бубуечь муниципия Кишинев.

Как сообщает полиция, подозреваемый в период с 2014 по 2025 год получил деньги от потерпевших, обещая им квартиры и дома в Бубуечь, но объекты недвижимости не были построены. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается более чем в 3 миллиона леев.

В рамках расследования мужчина стал фигурантом 12 уголовных дел. Во время обысков правоохранители изъяли документы, которые могут иметь значение для дела.

Подозреваемого поместили под предварительный арест сроком на 30 дней. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.