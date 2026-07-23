Лжесотрудники банка, НБМ и полиции убедили женщину отдать 2,4 млн леев.

По данным Генеральной прокуратуры, два месяца назад, в период с 6 по 8 мая, обвиняемый вместе с другими участниками организованной преступной группы ввел в заблуждение женщину, представляясь сотрудником банка, Национального банка Молдовы (НБМ) и полиции.

Под предлогом предотвращения якобы мошеннических операций и защиты денежных средств потерпевшей злоумышленники убедили ее оформить два кредита на общую сумму 700 тысяч леев. Затем они потребовали передать деньги, оставляя пакеты с наличными в нескольких местах Кишинева, указанных членами преступной группы.

Позже женщину убедили снять со своего банковского счета еще 700 тысяч леев, которые она также оставила в указанном мошенниками месте. Кроме того, злоумышленники заставили ее снять 1 миллион леев со счета своей матери и оставить деньги в пакете в лесополосе возле села Гоян коммуны Чореску.

По версии следствия, 8 мая обвиняемый прибыл в указанное место, где забрал и присвоил 1 миллион леев.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 2 млн 400 тыс. леев.

Во время допроса обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого преступления.