Лжесотрудники банка, НБМ и полиции убедили женщину отдать 2,4 млн леев
21-летний молодой человек предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным Генеральной прокуратуры, два месяца назад, в период с 6 по 8 мая, обвиняемый вместе с другими участниками организованной преступной группы ввел в заблуждение женщину, представляясь сотрудником банка, Национального банка Молдовы (НБМ) и полиции.
Под предлогом предотвращения якобы мошеннических операций и защиты денежных средств потерпевшей злоумышленники убедили ее оформить два кредита на общую сумму 700 тысяч леев. Затем они потребовали передать деньги, оставляя пакеты с наличными в нескольких местах Кишинева, указанных членами преступной группы.
Позже женщину убедили снять со своего банковского счета еще 700 тысяч леев, которые она также оставила в указанном мошенниками месте. Кроме того, злоумышленники заставили ее снять 1 миллион леев со счета своей матери и оставить деньги в пакете в лесополосе возле села Гоян коммуны Чореску.
По версии следствия, 8 мая обвиняемый прибыл в указанное место, где забрал и присвоил 1 миллион леев.
Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 2 млн 400 тыс. леев.
Во время допроса обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого преступления.