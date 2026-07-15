Жена мужчины, которого чуть не засосало в иллюминатор, рассказала о пережитом.

Она держала своего мужа за ноги, чтобы он не улетел головой вперед из окна самолета. Светлана Гркович, летевшая со своим мужем из города Салоники в Мемминген, рассказала о страшных минутах, когда ее муж был «по грудь снаружи».

«Я быстро среагировала и схватила его за ноги. Я подумала: если мы умрем, то вместе», — рассказала она сербскому медиа Nova, передает bbc.com

Ей удалось затащить его в салон с помощью двух других пассажиров. По словам Светланы, ее муж, Любиш Карович, трижды терял сознание.

«Девушка, которая сидела рядом с ним, держала его за руку, — рассказала Гркович греческому общественному медиа ERT. — Мы втроем затаскивали его обратно. Кислородные маски выпали, и начался хаос».

«Они прислонили к окну чемодан, но его вытянуло наружу», — добавила она.

Технический консультант, нанятый семьей, считает, что инцидент начался с отказа правого двигателя самолета. Его обломки ударились и разбили окно салона рядом с Каровичем, после чего в салоне быстро упало давление. Эта оценка пока не подтверждена следователями.

Другие пассажиры сообщали, что слышали звук, похожий на взрыв. Очевидцы рассказывали местным медиа, что Карович не отстегивал ремень безопасности, и это помогло другим людям удерживать его.

61-летней Любиша Карович по-прежнему находится в больнице. По словам Светланы Гркович, ее муж «серьезно пострадал и находится в шоке».

«Для меня важно, что он жив... у него сильно пострадала рука, он получил ожоги. Он не может общаться, он не помнит всего произошедшего», — рассказала она.

Она рассказала ERT, что «всякий раз, когда он слышит о самолетах, его начинает трясти».

«Я тоже нахожусь в очень плохом психологическом состоянии... Я боялась за наши жизни. Я боялась, что самолет разобьется», — добавила она.

Судя по данным отслеживания воздушного трафика, самолет Ryanair находился в воздухе около 10 минут, после чего резко снизился на 2700 м.

В заявлении лоукостера говорится, что утренний рейс из Салоников в Мемминген вернулся «вскоре после взлета, когда в полете сорвало пассжирское окно».

«Самолет приземлился нормально, и пассажиры вернулись в терминал. Один из пассажиров запросил и получил медицинскую помощь на земле в Салониках», — сообщила авиакомпания.

«Мы сразу поняли, что произошла разгерметизация. Раздались крики... на мгновение я подумала, что кто-то случайно открыл аварийную дверь», — рассказала Radio Thessaloniki летевшая этим рейсом Кристина.

«Мы думали, что самолет падает. Разгерметизация была экстремальной. Казалось, что мы не можем дышать. У пострадавшего мужчины текла кровь, потом он несколько раз терял сознание, по-видимому, из-за недостатка кислорода и шока», — рассказала Radio Thessaloniki другая пассажирка, София.

Оператор аэропорта Салоник, компания Fraport Greece, заявила, что «инцидент в настоящее время расследуется Греческим управлением по расследованию безопасности воздушного и железнодорожного транспорта».

Самолет Boeing 737-800 эксплуатировался дочерней компанией Ryanair, Malta Air. Он уже не новый, ему около 18 лет. Поскольку это самолет американского производства, а инцидент произошел в воздушном пространстве Северной Македонии, в расследовании участвуют следователи из нескольких международных авиационных ведомств, включая Boeing, Федеральное управление гражданской авиации США и Европейское агентство по безопасности полетов.