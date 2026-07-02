В Кишинёве задержан мужчина, который неадекватно вёл себя с детьми.

Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали мужчину, который неадекватно вёл себя в отношении детей. Информация об этом появилась в социальных сетях, после чего правоохранители отреагировали и выехали на место происшествия.

По данным Генерального инспектората полиции, личность задержанного была установлена, мужчину доставили в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки, учитывая поведение мужчины, на место вызвали бригаду скорой помощи. По решению врачей он был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

Полиция напоминает: если вы стали свидетелем подозрительного поведения или ситуаций, угрожающих безопасности детей и взрослых, немедленно сообщайте по номеру 112. В ведомстве подчеркивают, что каждая такая информация проверяется с максимальной серьёзностью и оперативностью.