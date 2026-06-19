В Кишинёве мужчина нарвал букет цветов с клумбы у здания правительства

Вчера вечером в центре Кишинёва карабинеры поймали 25-летнего мужчину, который собирал букет на аллее вдоль здания правительства. Нарушитель признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранителями.

Как сообщили в Главном инспекторате карабинеров, правоохранители заметили мужчину во время патрулирования. Он целенаправленно уничтожал насаждения в центре города, пишет tvn.md

Карабинеры оперативно вмешались, пресекли противоправные действия и задокументировали инцидент. Личность нарушителя была установлена на месте — им оказался 25-летний молодой человек.

Задержанный признал свою вину и сотрудничал с правоохранителями при оформлении протокола. На него составлен административный протокол по статье 354 (1) Кодекса о правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

В Главном инспекторате карабинеров напомнили, что уничтожение общественного имущества является нарушением закона, и призвали граждан ответственно относиться к местам общего пользования.