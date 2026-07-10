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10 Июля 2026, 16:34
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В Кишиневе 63-летний мужчина подозревается в ограблении родной сестры

63-летний житель столицы стал фигурантом дела по подозрению в ограблении собственной сестры. Мужчина был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника и помещен под предварительный арест на 30 суток.

В Кишиневе 63-летний мужчина подозревается в ограблении родной сестры.
В Кишиневе 63-летний мужчина подозревается в ограблении родной сестры.

По данным правоохранителей, инцидент произошел, когда подозреваемый находился в гостях у своей сестры. После словесного конфликта мужчина, как предполагается, нанес женщине несколько ударов, а затем сорвал с ее шеи две золотые цепочки, причинив ущерб примерно на 60 тысяч леев.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Похищенные украшения были возвращены.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Источник
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