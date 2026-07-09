Жара в Европе разблокировала новую угрозу: количество столкновений со змеями выросло.

Шокирующие новые данные показали резкий рост взаимодействия со змеями в теплую погоду — это особенно тревожно в условиях экстремальной жары, нависшей над Европой.

Третий год подряд Европа изнывает от экстремальной жары, однако теперь ученые обнаружили, что более высокие температуры, похоже, разблокировали еще одну угрозу. Жаркое лето теперь связывают не только с солнечными ожогами, проблемами со сном и тепловым ударом — статистика показывает, что количество взаимодействий со змеями также возросло, пишет Daily Mail, передает focus.ua

Британское королевское общество защиты животных (RSPCA) опубликовало новые данные, показывающие, как резко возрастает количество инцидентов со змеями в теплую погоду. В 2025 году благотворительная организация по защите животных получила 1 485 сообщений о змеях, 905 из которых пришлись на период с мая по сентябрь.

По словам старшего научного сотрудника RSPCA Эви Баттона, сегодня исследователи наблюдают значительное увеличение числа сообщений о змеях, причем наибольшее количество случаев неизменно происходит в теплые месяцы.

Змеи естественным образом становятся более активными с повышением температуры, а также являются искусными мастерами побега. Исследователи также призвали владельцев экзотических питомцев быть более внимательными, поскольку многие зафиксированные инциденты, связаны со змеями, которые, как предполагается, сбежали от своих владельцев.

Данные RSPCA свидетельствуют о том, что в 2025 году только в Великобритании было зарегистрировано 1 485 сообщений о змеях, в сравнении с 980 в 2024 году. Одна пятая часть сообщений касалась змей, найденных на свободе или бродячих, а остальные сообщения включали различные типы случаев, такие как необходимость консультации, больные/травмированные домашние животные, змеи, попавшие в ловушку, и умышленное причинение вреда.

Исследователи отмечают, что одной из главных причин побега змей в это время года является то, что некоторые владельцы выносят их на улицу для принятия естественных солнечных ванн. Хотя это может быть полезно для рептилий, но если их оставить без присмотра, они могут быстро согреться и начать двигаться в солнечный день.

Стоит также отметить, что в это время года опасаться стоит не только домашних змей, но также и диких, поскольку летом они естественным образом становятся более активными. Часто это касается травяных змей и гадюк, ошибочно принятых за бездомных экзотических животных.