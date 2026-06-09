Названы самые дорогие города Европы для покупки жилья: Цюрих на первом месте.

Самые дорогие города Европы для покупки жилья оказались сосредоточены на сравнительно небольшой территории континента, пишет euronews.com

Представляем десятку самых дорогих рынков жилья Европы - от десятого места к первому.

10) Стокгольм: средняя цена 8 380 €/м²

Столица Швеции открывает первую десятку и демонстрирует одно из самых заметных восстановлений рынка недвижимости в Европе.

Это не случайно, Стокгольм сочетает один из самых высоких уровней жизни в Европе с одним из самых ограниченных рынков жилья.

Средняя цена квартир составляет 8 380 € за квадратный метр, что на 7,2% выше, чем год назад, и на 17,0% выше, чем два года назад. Этот рост особенно примечателен с учетом резкой коррекции, которая обрушилась на жилищный рынок Швеции после скачка процентных ставок в 2022 году.

В остальной части страны жилье заметно дешевле. В Гётеборге средняя цена составляет 4 428 € за квадратный метр, в Мальмё — 3 369 €.

Стокгольм по‑прежнему остается одним из самых дорогих городов Северной Европы для покупки жилья.

9) Копенгаген: средняя цена 8 405 €/м²

Столица Дании, известная своей колоритной набережной Нюхавн, развитой велосипедной инфраструктурой и всемирно признанной ресторанной сценой, является самым быстрорастущим рынком в первой десятке.

Средняя цена квартир здесь составляет 8 405 € за квадратный метр, что на 14,3% выше, чем год назад, и на 24,0% выше, чем два года назад - это самый сильный рост среди всех городов рейтинга.

Контраст с остальной частью Дании разителен. В Орхусе, втором по величине городе страны, цены за последний год снизились на 16,7%, до 4 128 € за квадратный метр, тогда как в Оденсе и Ольборге, третьем и четвертом по численности населения городах, они по‑прежнему остаются ниже 2 800 €.

8) Осло: средняя цена 9 332 €/м²

Столица Норвегии демонстрирует одно из самых сильных восстановлений рынка жилья в Европе.

Расположенный в глубине Осло-фьорда, город сочетает скандинавскую современную архитектуру с одними из самых высоких семейных доходов на континенте.

Средняя цена квартир составляет 9 332 € за квадратный метр, что на 6,3% выше, чем год назад, и на 14,0% выше, чем два года назад.

Однако наибольший ценовой рост в Норвегии сейчас наблюдается за пределами столицы. В Бергене, втором по величине городе страны, цены за год подскочили на 22,4%, до 6 160 € за квадратный метр, а в Тронхейме, третьем по величине городе, рост составил 12,8%, до 5 275 €.

7) Амстердам: средняя цена 9 437 €/м²

Кварталы вдоль амстердамских каналов XVII века превратились в один из самых дорогих жилых адресов Европы.

Хроническая нехватка жилья, жесткие градостроительные нормы и высокий спрос со стороны иностранных покупателей продолжают подталкивать цены в Амстердаме вверх.

Средняя цена квартир составляет 9 437 € за квадратный метр, что на 13,0% выше, чем год назад, и на 19,2% выше, чем два года назад.

Для покупателей жилья столица Нидерландов все больше напоминает не обычный рынок жилья, а дефицитный объект роскоши.

6) Париж: средняя цена 9 490 €/м²

Париж остается одним из самых узнаваемых рынков недвижимости в мире. Однако, в отличие от большинства городов в этом рейтинге, здесь цены снижаются.

Средняя цена квартир составляет 9 490 € за квадратный метр, что на 0,3% ниже, чем год назад, и на 7,3% ниже, чем два года назад, что делает Париж худшим показателем в первой десятке.

Ожидавшегося рывка рынка после Олимпийских игр пока не произошло, а более высокие ставки по кредитам продолжают давить на спрос.

Тем не менее цены здесь по‑прежнему значительно выше, чем в остальной части Франции: в Лионе средняя цена составляет 4 551 € за квадратный метр, в Бордо — 4 443 €, в Нанте - 3 376 €.

5) Берн: средняя цена 9 952 €/м²

Берн - самый недооцененный рынок премиального жилья в Швейцарии.

Федеральная столица, известная своим старым городом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - самый доступный из четырех швейцарских городов в этом рейтинге, хотя цены здесь все равно близки к 10 000 € за квадратный метр.

Средняя стоимость квартир составляет 9 952 € за квадратный метр, что на 0,7% ниже, чем год назад, но на 4,5% выше, чем два года назад.

Высокое благосостояние населения, политическая стабильность и ограниченное предложение жилья продолжают поддерживать спрос на рынке недвижимости по всей Швейцарии.

4) Люксембург (город): средняя цена 10 941 €/м²

Люксембург, самая богатая страна Европы по ВВП на душу населения, одновременно является одним из самых дорогих рынков жилья на континенте.

В городе Люксембурге, одном из ведущих финансовых центров Европы, средняя цена квартир составляет 10 941 € за квадратный метр, что на 0,9% ниже, чем год назад, и на 6,9% ниже, чем два года назад, поскольку рынок продолжает корректироваться после десятилетия стремительного роста.

Даже после недавней коррекции Люксембург остается одним из немногих городов в Европе, где двухкомнатная квартира легко может стоить более 1 млн €.

3) Люцерн: средняя цена 12 066 €/м²

Люцерн, пожалуй, главный сюрприз этого рейтинга.

Город расположен в одном из самых живописных мест Европы - у одноименного озера в предгорьях Альп.

Несмотря на то что он значительно меньше Цюриха и Женевы, средняя цена квартир здесь составляет 12 066 € за квадратный метр, что на 7,3% выше, чем год назад.

Ограниченное предложение, крайне привлекательное расположение и устойчивый спрос со стороны как местных, так и иностранных покупателей продолжают подталкивать цены вверх.

2) Женева: средняя цена 16 819 €/м²

Позиции Женевы в верхней части рейтинга отражают устойчивый спрос на жилье на одном из самых богатых рынков труда Европы.

Здесь расположены штаб-квартиры ООН, Всемирной организации здравоохранения, Красного Креста и множество частных банков, что привлекает в город одних из самых высокооплачиваемых специалистов и чиновников в мире.

Средняя цена квартир составляет 16 819 € за квадратный метр, что на 3,4% выше, чем год назад, и почти не изменилась по сравнению с двухлетней давностью.

Даже при таком уровне цен предложение остается чрезвычайно ограниченным, что позволяет Женеве сохранять статус одного из самых эксклюзивных рынков недвижимости в Европе.

1) Цюрих: средняя цена 18 229 €/м²

Цюрих остается самым дорогим городом Европы по стоимости жилой недвижимости: средняя цена квартир здесь достигает 18 229 € за квадратный метр.

За последний год цены выросли на 4,2%, а за два года - на 11,7%, несмотря на то что изначально находились на исключительно высоком уровне.

Здесь сосредоточены крупнейшие банки Швейцарии, фондовая биржа и мощная индустрия управления капиталом; Цюрих сочетает финансовую мощь, политическую стабильность и хронический дефицит жилья.

Результат - рынок недвижимости, не имеющий аналогов в Европе.

Цюрих не просто самый дорогой рынок жилья на континенте в 2026 году - он продолжает наращивать отрыв от остальной Европы.