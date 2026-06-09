Названы самые дорогие города Европы для покупки жилья: Цюрих на первом месте
По данным Global Property Guide, четыре из пяти лидеров по стоимости жилой недвижимости находятся в Швейцарии и Люксембурге. Первое место в рейтинге занял Цюрих, где цена квадратного метра превышает 18 тысяч евро.
Самые дорогие города Европы для покупки жилья оказались сосредоточены на сравнительно небольшой территории континента, пишет euronews.com
Представляем десятку самых дорогих рынков жилья Европы - от десятого места к первому.
10) Стокгольм: средняя цена 8 380 €/м²
Столица Швеции открывает первую десятку и демонстрирует одно из самых заметных восстановлений рынка недвижимости в Европе.
Это не случайно, Стокгольм сочетает один из самых высоких уровней жизни в Европе с одним из самых ограниченных рынков жилья.
Средняя цена квартир составляет 8 380 € за квадратный метр, что на 7,2% выше, чем год назад, и на 17,0% выше, чем два года назад. Этот рост особенно примечателен с учетом резкой коррекции, которая обрушилась на жилищный рынок Швеции после скачка процентных ставок в 2022 году.
В остальной части страны жилье заметно дешевле. В Гётеборге средняя цена составляет 4 428 € за квадратный метр, в Мальмё — 3 369 €.
Стокгольм по‑прежнему остается одним из самых дорогих городов Северной Европы для покупки жилья.
9) Копенгаген: средняя цена 8 405 €/м²
Столица Дании, известная своей колоритной набережной Нюхавн, развитой велосипедной инфраструктурой и всемирно признанной ресторанной сценой, является самым быстрорастущим рынком в первой десятке.
Средняя цена квартир здесь составляет 8 405 € за квадратный метр, что на 14,3% выше, чем год назад, и на 24,0% выше, чем два года назад - это самый сильный рост среди всех городов рейтинга.
Контраст с остальной частью Дании разителен. В Орхусе, втором по величине городе страны, цены за последний год снизились на 16,7%, до 4 128 € за квадратный метр, тогда как в Оденсе и Ольборге, третьем и четвертом по численности населения городах, они по‑прежнему остаются ниже 2 800 €.
8) Осло: средняя цена 9 332 €/м²
Столица Норвегии демонстрирует одно из самых сильных восстановлений рынка жилья в Европе.
Расположенный в глубине Осло-фьорда, город сочетает скандинавскую современную архитектуру с одними из самых высоких семейных доходов на континенте.
Средняя цена квартир составляет 9 332 € за квадратный метр, что на 6,3% выше, чем год назад, и на 14,0% выше, чем два года назад.
Однако наибольший ценовой рост в Норвегии сейчас наблюдается за пределами столицы. В Бергене, втором по величине городе страны, цены за год подскочили на 22,4%, до 6 160 € за квадратный метр, а в Тронхейме, третьем по величине городе, рост составил 12,8%, до 5 275 €.
7) Амстердам: средняя цена 9 437 €/м²
Кварталы вдоль амстердамских каналов XVII века превратились в один из самых дорогих жилых адресов Европы.
Хроническая нехватка жилья, жесткие градостроительные нормы и высокий спрос со стороны иностранных покупателей продолжают подталкивать цены в Амстердаме вверх.
Средняя цена квартир составляет 9 437 € за квадратный метр, что на 13,0% выше, чем год назад, и на 19,2% выше, чем два года назад.
Для покупателей жилья столица Нидерландов все больше напоминает не обычный рынок жилья, а дефицитный объект роскоши.
6) Париж: средняя цена 9 490 €/м²
Париж остается одним из самых узнаваемых рынков недвижимости в мире. Однако, в отличие от большинства городов в этом рейтинге, здесь цены снижаются.
Средняя цена квартир составляет 9 490 € за квадратный метр, что на 0,3% ниже, чем год назад, и на 7,3% ниже, чем два года назад, что делает Париж худшим показателем в первой десятке.
Ожидавшегося рывка рынка после Олимпийских игр пока не произошло, а более высокие ставки по кредитам продолжают давить на спрос.
Тем не менее цены здесь по‑прежнему значительно выше, чем в остальной части Франции: в Лионе средняя цена составляет 4 551 € за квадратный метр, в Бордо — 4 443 €, в Нанте - 3 376 €.
5) Берн: средняя цена 9 952 €/м²
Берн - самый недооцененный рынок премиального жилья в Швейцарии.
Федеральная столица, известная своим старым городом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - самый доступный из четырех швейцарских городов в этом рейтинге, хотя цены здесь все равно близки к 10 000 € за квадратный метр.
Средняя стоимость квартир составляет 9 952 € за квадратный метр, что на 0,7% ниже, чем год назад, но на 4,5% выше, чем два года назад.
Высокое благосостояние населения, политическая стабильность и ограниченное предложение жилья продолжают поддерживать спрос на рынке недвижимости по всей Швейцарии.
4) Люксембург (город): средняя цена 10 941 €/м²
Люксембург, самая богатая страна Европы по ВВП на душу населения, одновременно является одним из самых дорогих рынков жилья на континенте.
В городе Люксембурге, одном из ведущих финансовых центров Европы, средняя цена квартир составляет 10 941 € за квадратный метр, что на 0,9% ниже, чем год назад, и на 6,9% ниже, чем два года назад, поскольку рынок продолжает корректироваться после десятилетия стремительного роста.
Даже после недавней коррекции Люксембург остается одним из немногих городов в Европе, где двухкомнатная квартира легко может стоить более 1 млн €.
3) Люцерн: средняя цена 12 066 €/м²
Люцерн, пожалуй, главный сюрприз этого рейтинга.
Город расположен в одном из самых живописных мест Европы - у одноименного озера в предгорьях Альп.
Несмотря на то что он значительно меньше Цюриха и Женевы, средняя цена квартир здесь составляет 12 066 € за квадратный метр, что на 7,3% выше, чем год назад.
Ограниченное предложение, крайне привлекательное расположение и устойчивый спрос со стороны как местных, так и иностранных покупателей продолжают подталкивать цены вверх.
2) Женева: средняя цена 16 819 €/м²
Позиции Женевы в верхней части рейтинга отражают устойчивый спрос на жилье на одном из самых богатых рынков труда Европы.
Здесь расположены штаб-квартиры ООН, Всемирной организации здравоохранения, Красного Креста и множество частных банков, что привлекает в город одних из самых высокооплачиваемых специалистов и чиновников в мире.
Средняя цена квартир составляет 16 819 € за квадратный метр, что на 3,4% выше, чем год назад, и почти не изменилась по сравнению с двухлетней давностью.
Даже при таком уровне цен предложение остается чрезвычайно ограниченным, что позволяет Женеве сохранять статус одного из самых эксклюзивных рынков недвижимости в Европе.
1) Цюрих: средняя цена 18 229 €/м²
Цюрих остается самым дорогим городом Европы по стоимости жилой недвижимости: средняя цена квартир здесь достигает 18 229 € за квадратный метр.
За последний год цены выросли на 4,2%, а за два года - на 11,7%, несмотря на то что изначально находились на исключительно высоком уровне.
Здесь сосредоточены крупнейшие банки Швейцарии, фондовая биржа и мощная индустрия управления капиталом; Цюрих сочетает финансовую мощь, политическую стабильность и хронический дефицит жилья.
Результат - рынок недвижимости, не имеющий аналогов в Европе.
Цюрих не просто самый дорогой рынок жилья на континенте в 2026 году - он продолжает наращивать отрыв от остальной Европы.