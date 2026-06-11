В Республике Молдова обитает восемь видов змей, но только два из них ядовиты.

Глава Лаборатории наземных позвоночных Института зоологии Виктория Нистряну заявляет, что степная гадюка, считающаяся самым ядовитым видом змей в Республике Молдова, не наблюдалась уже около 50 лет, передает moldova1.md

«Опасность встречи со степной гадюкой практически отсутствует. В настоящее время в нашей стране встречается только обыкновенная гадюка, также известная как лесная гадюка. Случаи укусов очень редки и, как правило, не приводят к летальному исходу», — сказала Виктория Нистряну в интервью.

По словам специалиста, змеи не агрессивны и нападают только тогда, когда чувствуют угрозу или их случайно потревожили.

«Когда они греются на солнце, среди листьев или растительности, их трудно заметить. Если внезапно появляется человек, и змея не успевает отступить, она может отреагировать защитным укусом», — пояснила Виктория Нистряну.

Специалист подчеркивает, что большинство видов змей в Республике Молдова не представляют опасности для человека. Укус неядовитой змеи обычно вызывает лишь поверхностные царапины.

«Рану, нанесенную неядовитой змеей, необходимо дезинфицировать, как и любую другую царапину. В случае укуса гадюки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для обследования и соответствующего лечения», — сказала Виктория Нистряну.

Присутствию змей вблизи населенных пунктов способствует наличие источников пищи. Остатки пищи привлекают насекомых и грызунов, которые служат пищей для различных видов рептилий.

Змеи более активны летом. После выхода из спячки в марте-апреле начинается период размножения, а в летние месяцы появляются и молодые особи, которые активнее перемещаются в поисках пищи и новых территорий.

Пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу сообщила, что в этом году было два случая проникновения змей в дома людей.

«Обычно граждане звонят в службу 112, и спасательные команды прибывают на место, чтобы безопасно эвакуировать рептилию», — рассказала Лилиана Пушкашу телеканалу Teleradio-Moldova.

Представитель ГИЧС рекомендует людям не пытаться ловить, отгонять или убивать рептилий.

«Важно, чтобы люди, увидевшие змею, не паниковали и не трогали её. До прибытия спасателей рептилию следует оставить в покое. Специализированные команды вмешаются и эвакуируют её в безопасных условиях как для людей, так и для животного», — пояснила она.

По данным ГИЧС, подобные вмешательства происходят нечасто. Однако спасателей также вызвали в детский сад. Змею удалось извлечь, не причинив вреда детям или персоналу.

Специалисты рекомендуют населению избегать любых контактов со змеями и обращаться за помощью к властям, позвонив в службу экстренной помощи по номеру 112.