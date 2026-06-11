Метеорологи ЕС: Резкие перепады температур становятся новой нормой
Экстремальные температуры в Европе становятся новой реальностью.
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на данные исследователей программы ЕС для наблюдения за Землей Copernicus. На большей части Европы индекс ветрового охлаждения («ощущаемая» температура) поднялся в мае до 35–40°C. Минувший месяц уже побил несколько национальных рекордов в ЕС и оказался вторым после мая 2024 года самым теплым за всю историю наблюдений.
Особенно сильно жара ударила по Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии. В Испании за прошлый месяц из-за высоких температур умер 101 человек. Во Франции и Британии участились случаи утоплений по мере того, как все больше людей пытаются спастись от зноя в водоемах.
Ученые отмечают, что скорость, с которой этой весной прохладная погода сменилась экстремальной жарой, не оставила времени на адаптацию ни людям, ни сельскому хозяйству, ни экосистемам.
Европа остается самым быстро нагревающимся континентом, отчасти из-за близости к Арктике, где таяние льда и снега обнажает более темную почву, которая поглощает солнечные лучи и нагревает воздух. Ученые также предупреждают, что исключительно высокие температуры в тропической части Тихого океана усугубляют климатический кризис, усиливая экстремальные погодные явления по всему миру.