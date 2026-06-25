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25 Июня 2026, 14:32
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Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года

Предыдущее сильное землетрясение было зарегистрировано в 1900 году, его магнитуда составила 7,7.

Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года.
Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года.

Землетрясение магнитудой 7,5 в Венесуэле стало сильнейшим в стране более чем за 120 лет, сообщает The New York Times (NYT). 

Из-за подземных толчков в 1900 году в Каракасе погиб 21 человек, еще 50 пострадали. Было разрушено около 300 зданий, и «большому числу» венесуэльцев пришлось жить в палатках, писала тогда NYT.

Геологическая служба США прогнозирует, что у сегодняшнего землетрясения будет гораздо больше жертв. Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164 человек, сообщила временный президент страны Делси Родригес. Ранения получил 971 житель, передает агентство AFP.

 Ночью в Венесуэле было зафиксировано два землетрясения — магнитудой 7,2 и 7,5. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыто метро. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.


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