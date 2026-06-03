В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Землетрясение произошло в ночь со вторника на среду, в 03:27, в сейсмической зоне Вранча в Румынии, согласно данным румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли, передает omniapres.md

Землетрясение отмечено на глубине почти 125 километров.

С начала июня в Румынии уже зафиксировано три землетрясения магнитудой от 2,2 до 3,3 по шкале Рихтера.