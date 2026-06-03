3 Июня 2026, 12:27
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,1
Вблизи Республики Молдова зафиксировано новое землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.
Землетрясение произошло в ночь со вторника на среду, в 03:27, в сейсмической зоне Вранча в Румынии, согласно данным румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли, передает omniapres.md
Землетрясение отмечено на глубине почти 125 километров.
С начала июня в Румынии уже зафиксировано три землетрясения магнитудой от 2,2 до 3,3 по шкале Рихтера.