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rtvi.com logortvi
25 Июня 2026, 15:24
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В Японии произошло землетрясение такой же мощности, как в Венесуэле

В Японии 6 человек пострадали при землетрясении магнитудой 7,2.

В Японии произошло землетрясение такой же мощности, как в Венесуэле.
В Японии произошло землетрясение такой же мощности, как в Венесуэле.

Вслед за Венесуэлой сильное землетрясение произошло у северо-восточного побережья Японии. Его магнитуда составила 7,2, передает телеканал NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA), которое изначально оценило его в 6,9. По меньшей мере шесть человек получили ранения, пишет The Japan Times, передает rtvi.com

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 6,9. Угроза цунами не объявлялась. JMA предупредило о возможном изменении уровня приливов вдоль побережья, но назвало риск разрушений маловероятным.

Оценка глубины землетрясения была пересмотрена JMA с 50 до 44 километров. Очаг залегал в море в районе префектуры Иватэ на острове Хонсю. Наиболее пострадали районы на тихоокеанской стороне префектуры Аомори, с которой Иватэ граничит на севере.

В городе Хасиками префектуры Аомори зафиксирована редкая для Японии магнитуда 6 по японской 7-уровневой шкале сейсмической интенсивности. Представитель агентства Эбита Аятака заявил, что в пострадавших районах существует риск обрушения домов и оползней.

Считается, что при такой силе толчков (6 по японской шкале) трудно или невозможно устоять на ногах, при этом верхняя граница 6+ означает, что люди могут только ползти, прижавшись к земле. Незафиксированная мебель двигается и опрокидывается, в зданиях вылетают окна, со стен осыпается штукатурка и плитка. При 6+ рушатся стены неукрепленных блочных ограждений.

Землетрясение вынудило операторов скоростных поездов Синкансэн приостановить движение на севере страны, но к середине дня все линии возобновили работу.

Источник
rtvi.com logortvi
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