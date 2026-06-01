В Румынии за ночь произошли два землетрясения.

Как сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), первое землетрясение произошло в 00:47 в уезде Бузэу. Магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера, глубина очага — 113,6 км, пишет antena3.ro

Толчки ощущались в нескольких регионах Румынии: в 48 км к югу от Бузэу, в 55 км к югу от Фокшан, в 68 км к юго-востоку от Сфынту Георге, в 72 км к востоку от Брашова, в 75 км к северо-востоку от Плоешть.

Второе землетрясение произошло в 03:39 в уезде Вранча. Магнитуда составила 2,2, глубина очага — 93,3 км.

Эпицентр второго толчка располагался в 42 км к югу от Фокшан, 61 км к югу от Бузэу, 70 км к востоку от Сфынту Георге, 81 км к востоку от Брашова и 95 км к северо-востоку от Плоешть.