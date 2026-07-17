Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на юге Мексики.

Землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано в заливе Теуантепек недалеко от портового города Пуэрто-Мадеро на юге Мексики.

В сообщении говорится, что подземные толчки зафиксировали около 14:48 по Гринвичу. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,6 км и располагался в 58 км от Пуэрто-Мадеро, передает reuters.com

Кроме того, в 15:20 по Гринвичу в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. По данным USGS, в настоящее время недалеко от Пуэрто-Мадеро произошло порядка 12 землетрясений.

Губернаторы штатов Чьапас и Табаско, где произошло землетрясение, не сообщали о разрушениях, написала в X президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

«Министерство морских сил рекомендует не приближаться к пляжам в течение ближайших шести часов из-за риска цунами. Важно следовать рекомендациям Службы гражданской защиты», — предупредила глава государства.

Как сообщил Reuters, после землетрясения американская система предупреждения о цунами предупредила о возможности возникновения цунами вдоль побережья в пределах 300 км от эпицентра. Помимо Мексики, афтершоки ощущались в Гватемале и Сальвадоре, передает агентство.