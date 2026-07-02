Три человека погибли в давке во время празднования победы сборной Мексики на ЧМ-2026.

Во время празднования победы сборной Мексики над сборной Эквадора в 1/16 финала на чемпионате мира по футболу на улицы Мехико вышли более миллиона человек. В образовавшейся давке погибли три человека.

Среди погибших 19-летняя девушка, 48-летняя женщина и 44-летний мужчина. По данным столичного управления здравоохранения, все трое задохнулись, пишет bbc.com

Как сообщили городские власти, больше всего людей собралось в центре Мехико, главным образом — у Колонны Независимости. Столь масштабные празднования связаны с тем, что победа над Эквадором со счетом 2-0 стала первым успехом мексиканской сборной в матче плей-офф чемпионата мира с 1986 года.

Мэр Мехико Клара Бругада выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им необходимую поддержку. Она также призвала болельщиков «всегда праздновать ответственно, с заботой о других и уважением».

По данным департамента здравоохранения, экстренные службы оказали помощь трем людям, которые были обнаружены без сознания в разных районах города вдоль проспекта Пасео-де-ла-Реформа.

«После оказания первой помощи и проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшие были переведены в медицинские учреждения для специализированного лечения», — говорится в заявлении столичного департамента здравоохранения.

Позднее все трое скончались, причиной смерти названо удушье. Их личности подтвердили родственники.

Еще до начала матча Мэр Мехико Клара Бругада просила болельщиков, которые планировали смотреть игру у Колонны Независимости, выбрать другие места, поскольку уже задолго до игры в центре города собрались огромные толпы людей.