В Мексике 17 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу футбольных фанатов.

Машина въехала в толпу болельщиков сборной Мексики, праздновавших ее победу над командой Чехии. Пострадали 17 человек.

Инцидент произошел в Кабо-Сан-Лукасе. Портал AZ Intel опубликовал видео ЧП. На нем фанаты окружают автомобиль, раскачивают его и забираются на капот. После чего водитель резко ускоряется и сбивает нескольких человек. Находившийся за рулем человек был задержан.

Сборная Мексики со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехия, которая по итогам трех матчей набрала одно очко, лишилась выхода в play-off и завершила участие в ЧМ.