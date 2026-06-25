25 Июня 2026, 16:17
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В Мексике 17 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу футбольных фанатов
Машина въехала в толпу болельщиков сборной Мексики, праздновавших ее победу над командой Чехии. Пострадали 17 человек.
Инцидент произошел в Кабо-Сан-Лукасе. Портал AZ Intel опубликовал видео ЧП. На нем фанаты окружают автомобиль, раскачивают его и забираются на капот. После чего водитель резко ускоряется и сбивает нескольких человек. Находившийся за рулем человек был задержан.
Сборная Мексики со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Чехия, которая по итогам трех матчей набрала одно очко, лишилась выхода в play-off и завершила участие в ЧМ.